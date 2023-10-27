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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 27 Ekim 2023 PDF indir-oku: Diyanet ile Cuma hutbesi konusu yayımlandı!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:49

CUMA HUTBESİ 27 Ekim 2023 PDF indir-oku: Diyanet ile Cuma hutbesi konusu yayımlandı!

Cuma gününün gelişiyle birlikte ekim ayının son cuma gününde hutbe konusuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Cuma hutbesi PDF indir-oku seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftanın Cuma hutbesi konusu sorgulanıyor. Peki, bu haftaki cuma hutbesi konusu ne? 27 Ekim Cuma hutbesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? İşte, 27 Ekim 2023 Cuma hutbesi konusu...

CUMA HUTBESİ 27 Ekim 2023 PDF indir-oku: Diyanet ile Cuma hutbesi konusu yayımlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftanın Cuma Hutbesi konusu İslam alemi ile paylaşılıyor. Her hafta farklı konularda yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta merak konusu oldu. Peki, 27 Ekim Cuma hutbesi konusu ve içeriği belli oldu mu? İşte, 27 Ekim haftanın Cuma Hutbesi tam metni...

CUMA HUTBESİ 27 Ekim 2023 PDF indir-oku: Diyanet ile Cuma hutbesi konusu yayımlandı!

27 EKİM CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftanın Cuma hutbesi konusu "Vatan, Millet Sevdasıyla Nice Yüzyıllara" olarak belirlendi. İşte, tam metin:

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CUMA HUTBESİ 27 Ekim 2023 PDF indir-oku: Diyanet ile Cuma hutbesi konusu yayımlandı!

VATAN MİLLET SEVDASIYLA NİCE YÜZYILLARA

Muhterem Müslümanlar!

Milli Mücadelemizin zaferle taçlanışının, bağımsızlık güneşinin ülkemiz üzerine yeniden doğuşunun, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin yüzüncü yılındayız. Cenâb-ı Hak, aziz milletimizi nice asırlar rızasına uygun işler yapmaya muvaffak eylesin. İlelebet devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin.

Değerli Müminler!

Yüz yıldır, bütün zorlukları Rabbimizin lütuf ve inayeti, milletimizin feraset ve basiretiyle aştık. Güçlü bir devlet olma yolunda büyük mesafeler kat ettik ْوَن اِ ْن ُكْنُت ْم ْعلَ َْلَ ْن ُت ُم ا ِهُنوا َوََل تَ ْحَزنُوا َواَ َوََل تَ "Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; iman etmişseniz üstün olan sizsiniz."1 ayeti mucibince imanımızdan aldığımız güçle yılmadık, yıkılmadık. Rabbimizden ümidimizi hiçbir zaman kesmedik. ِ َج ۪ميعًا َوََل تََفٰرَقُوا ِل ا ّٰلل ه ِ َحْب birlikte Hep "َوا ْعَت ِص ُموا ب Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın." 2 ayetine tabi olduk. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermedik. Kardeşlik bilinciyle birbirimize yurt olduk. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in "Birbirinize haset etmeyin ve kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun!"3 hadisi gereğince birbirimize güvendik, birbirimize dayandık. El ele, gönül gönüle vererek bu günlere ulaştık.

CUMA HUTBESİ 27 Ekim 2023 PDF indir-oku: Diyanet ile Cuma hutbesi konusu yayımlandı!

Kıymetli Müslümanlar!

Cennet vatanımız, bizim için sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bu topraklar, kıyamete kadar huzur ve güven içinde yaşamaya azmettiğimiz yurdumuzdur. Aziz şehitlerimizin canlarıyla, kahraman gazilerimizin kanlarıyla, Milli Mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimizin azim, gayret ve kararlılıklarıyla bize bıraktıkları yüce bir emanettir. Bu emanet her birimizin canından daha azizdir. Gerektiğinde can vereceğiz, canandan geçeceğiz, bütün varımızı feda edeceğiz; ancak ecdat yadigârı vatanımızdan İstiklâl Marşı'mızda da ifade edildiği gibi asla vazgeçmeyeceğiz:

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı; Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

CUMA HUTBESİ 27 Ekim 2023 PDF indir-oku: Diyanet ile Cuma hutbesi konusu yayımlandı!

Aziz Kardeşlerim!

Ne acıdır ki, yüz yıl önce Milli Mücadelemizde millet olarak topyekûn bertaraf ettiğimiz acıların benzerini, yıllardır Filistinli kardeşlerimiz de yaşamaktadır. İnsaf ve vicdanını kaybetmiş, kin ve nefretin esiri olmuş İsrail, bütün dünyanın gözü önünde en vahşi saldırılarla her türlü caniliği işlemektedir. Filistin toprakları, yaklaşık bir asırdır barış ve huzura hasret kalmıştır. Minik yavruların çığlıkları, yaralı annelerin feryatları arş-ı âlâyı titretmektedir. Babalar, koklamaya kıyamadıkları evlatlarını kendi elleriyle toprağa vermektedir. İnsanlık, bombalanan binaların enkazında yitirilen canları seyrederken aslında kendi vicdanını yitirmektedir. Bu şartlar altında milletimize ve tüm Müslümanlara düşen sorumluluklar, her zamankinden daha fazladır. Bizler de bu sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için bugün Cuma namazından sonra yardımlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalışacağız.

Muhterem Müslümanlar!

Asırlardır mazlumun yanında, zalimin karşısında durduğumuz gibi bundan sonra da durmaya devam edelim. موُ ۪ذي َن َظلَ وا اِلَى الَٰ َوََل تَ ْرَكـ ُنُٓ "Zalimlere asla meyletmeyin."4 ayeti mucibince söz ve davranışlarımızla; yiyip içtiklerimizle, giyip kullandıklarımızla zalime destek olmayalım, zulme rıza göstermeyelim. Böyle zulümlerin bir daha yaşanmaması için her alanda var gücümüzle çalışalım. İşimizi ve mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edelim. Gelecek nesillerimizi milli ve manevi değerlerle donanmış, devletine ve milletine bağlı, topluma ve insanlığa faydalı kişiler olarak yetiştirelim. Rabbimizin, ة ُمْؤِمُنوَن اِ ْخَو ْ َما ال اِٰنَ "Müminler ancak kardeştirler." 5 ilahi fermanı gereği kardeş ve ümmet olma bilincimize sahip çıkalım. İşte o zaman, barış ve huzur içinde yaşadığımız bu topraklar, yüzyıllar boyunca vatanımız olmaya devam edecektir.

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