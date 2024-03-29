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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 29 MART 2024 oku-indir! Diyanet ile bugünün Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 06:04

CUMA HUTBESİ 29 MART 2024 oku-indir! Diyanet ile bugünün Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. "Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin"başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? İşte, 29 Mart 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler...

CUMA HUTBESİ 29 MART 2024 oku-indir! Diyanet ile bugünün Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

29 Mart 2024 Cuma hutbesi metni perşembe günü vatandaşlarla paylaşıldı. Berat Gecesi'nin dua, kulluğun ve ibadetin özü olduğu belirtildi. Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in hadis-i şerifleri de yer aldı. İşte, cuma hutbesi 29 Mart PDF metninin tamamı ve konusu hakkında bilgiler.

CUMA HUTBESİ 29 MART 2024 oku-indir! Diyanet ile bugünün Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

KARDEŞLİĞİMİZ ZEKÂTLA BEREKETLENSİN

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Namazı kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı."

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CUMA HUTBESİ 29 MART 2024 oku-indir! Diyanet ile bugünün Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği beş temel esastan biri de zekâttır. Zekât; dinen zengin sayılan bir Müslümanın malının belli bir kısmını yılda bir defa Allah rızası için ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Zekât, nimetlerin asıl sahibi olan Yüce Rabbimize karşı şükrümüzün bir göstergesidir. Malımızı Allah yolunda feda etmekten çekinmeyeceğimizin bir ifadesidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "Suyun ateşi söndürdüğü gibi zekât da hata ve günahları silip yok etmektedir."

Kıymetli Müslümanlar!

Zekât, zengin Müslüman için tercih değil, bir mecburiyettir. Zekât vermek, kazancı bereketlendirir, gönle huzur verir, müminin cennet vesilesi olur. Zekât vermemek ise malın bereketini kaçırır, kişiyi cimrilik, hırs ve tamahın esiri eder, ahirette de elim bir azaba sürükler.

CUMA HUTBESİ 29 MART 2024 oku-indir! Diyanet ile bugünün Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: وَف۪ٓي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّٓائِلِ وَالْمَحْرُومِ "Zenginlerin mallarında, muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır." Evet, zengin bir Müslüman, zekâtını vermekle aslında ihtiyaç sahiplerinin hakkını vermiş olur. Zekât, müminler arasında sevgi ve güven köprüleri kurar. Yüreklerimizi birleştirir, kardeşliğimizi pekiştirir, birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, toplumsal barışa katkı sağlar.

Aziz Müslümanlar!

Zekât, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanına iyilik tohumları ekmektir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç olanlara yardım elimizi uzatmaktır. Zekât, zulme maruz kalmış ve zor şartlar altında hayat mücadelesi veren bütün mazlumlara ve mağdurlara umut taşımaktır.

CUMA HUTBESİ 29 MART 2024 oku-indir! Diyanet ile bugünün Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Zekât, rahmet ve mağfiret ayı Ramazanda kardeşlerimize iftar ve sahur neşesi yaşatmaktır. Rabbimizin emaneti olan yetim ve öksüzleri koruyup gözetmek, onları bayram sevincine ortak etmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde, "İşaret parmağıyla orta parmağını göstererek, ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız." müjdesini vermiştir.

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