Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
06:04
CUMA HUTBESİ 29 MART 2024 oku-indir! Diyanet ile bugünün Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?
Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. "Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin"başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? İşte, 29 Mart 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler...