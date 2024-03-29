CUMA HUTBESİ 29 MART 2024 oku-indir! Diyanet ile bugünün Cuma Hutbesi konusu nedir, ne anlatıyor?

Aziz Müminler!



Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği beş temel esastan biri de zekâttır. Zekât; dinen zengin sayılan bir Müslümanın malının belli bir kısmını yılda bir defa Allah rızası için ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Zekât, nimetlerin asıl sahibi olan Yüce Rabbimize karşı şükrümüzün bir göstergesidir. Malımızı Allah yolunda feda etmekten çekinmeyeceğimizin bir ifadesidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "Suyun ateşi söndürdüğü gibi zekât da hata ve günahları silip yok etmektedir."

Kıymetli Müslümanlar!



Zekât, zengin Müslüman için tercih değil, bir mecburiyettir. Zekât vermek, kazancı bereketlendirir, gönle huzur verir, müminin cennet vesilesi olur. Zekât vermemek ise malın bereketini kaçırır, kişiyi cimrilik, hırs ve tamahın esiri eder, ahirette de elim bir azaba sürükler.