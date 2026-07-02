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Cuma Hutbesi 3 Temmuz 2026: Diyanet ile bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 21:33
Cuma Hutbesi 3 Temmuz 2026: Diyanet ile bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesini yayımladı. Bu haftaki hutbede yaz döneminde başlayacak Kur'an kurslarının önemi ve çocukların manevi gelişimine katkısı vurgulandı. Türkiye genelindeki camilerde aynı metinle okunacak hutbeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Yaz Kur'an Kursları'na katılımın önemi ve ailelere yönelik mesajlar öne çıktı.