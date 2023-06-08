CUMA HUTBESİ 9 HAZİRAN 2023 TAM NETİN PDF YAYINLANDI! Diyanet İşleri ile 9 Haziran Cuma hutbesi konusu: RABBİMİZ ÇEVRE İLE BİZLERE NE ÖĞRETİR?

Giriş Tarihi: 08.06.2023 23:40
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
23:40
9 Haziran Cuma hutbesi tam metin PDF yayınlandı. Cuma namazının bir parçası olan Cuma hutbesi, Cuma namazının kılınmaya başlandığı ilk günden bu zamana kadar namazın son kısmı olarak okunmakta. Diyanet İşleri tarafından her cuma yayınlanan Cuma Hutbesi 9 Haziran sorgulanıyor. Diyanet hutbesinin bu haftaki konusunu merak edenler ve okumak isteyenler namaz öncesi 9 Haziran Cuma Hutbesi konusu nedir, yayınlandı mı? Sorularına yanı arıyor. İşte, Cuma hutbesi 9 Haziran tam metin…