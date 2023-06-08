Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 9 HAZİRAN 2023 TAM NETİN PDF YAYINLANDI! Diyanet İşleri ile 9 Haziran Cuma hutbesi konusu: RABBİMİZ ÇEVRE İLE BİZLERE NE ÖĞRETİR?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 23:40

CUMA HUTBESİ 9 HAZİRAN 2023 TAM NETİN PDF YAYINLANDI! Diyanet İşleri ile 9 Haziran Cuma hutbesi konusu: RABBİMİZ ÇEVRE İLE BİZLERE NE ÖĞRETİR?

9 Haziran Cuma hutbesi tam metin PDF yayınlandı. Cuma namazının bir parçası olan Cuma hutbesi, Cuma namazının kılınmaya başlandığı ilk günden bu zamana kadar namazın son kısmı olarak okunmakta. Diyanet İşleri tarafından her cuma yayınlanan Cuma Hutbesi 9 Haziran sorgulanıyor. Diyanet hutbesinin bu haftaki konusunu merak edenler ve okumak isteyenler namaz öncesi 9 Haziran Cuma Hutbesi konusu nedir, yayınlandı mı? Sorularına yanı arıyor. İşte, Cuma hutbesi 9 Haziran tam metin…

CUMA HUTBESİ 9 HAZİRAN 2023 TAM NETİN PDF YAYINLANDI! Diyanet İşleri ile 9 Haziran Cuma hutbesi konusu: RABBİMİZ ÇEVRE İLE BİZLERE NE ÖĞRETİR?

Namaz öncesi Cuma hutbesi tam metni okumak isteyen Müslümanlar Cuma Hutbesi konusu nedir, yayınlandı mı sorularına yanıt arıyor. Her Cuma namazı öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tam metin PDF olarak yayınlanan Cuma hutbesi konusu itibariyle de araştırılıyorken Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Rabbimiz Çevre İle Bizlere Ne Öğretir?" olarak belirlendi. İşte, dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşılan 9 Haziran Cuma hutbesi tam metin...

CUMA HUTBESİ 9 HAZİRAN 2023 TAM NETİN PDF YAYINLANDI! Diyanet İşleri ile 9 Haziran Cuma hutbesi konusu: RABBİMİZ ÇEVRE İLE BİZLERE NE ÖĞRETİR?

RABBİMİZ ÇEVRE İLE BİZLERE NE ÖĞRETİR?
Muhterem Müslümanlar!

Sahabenin önde gelenlerinden Ebu'd-Derdâ (r.a) bir gün fidan dikiyordu. Onu gören biri, bu işin dünya malına düşkünlük anlamına geldiğini zannederek, "Allah Resûlü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Bunun üzerine Ebu'd-Derdâ (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifini ona hatırlattı: "Her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse bu, o kimse için bir sadaka olur."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CUMA HUTBESİ 9 HAZİRAN 2023 TAM NETİN PDF YAYINLANDI! Diyanet İşleri ile 9 Haziran Cuma hutbesi konusu: RABBİMİZ ÇEVRE İLE BİZLERE NE ÖĞRETİR?

Aziz Müminler!

Kâinat, Allah'ın yoktan var ettiği ve bizlere bahşettiği bir nimettir. Allah'ın mülkünde ve hâkimiyetinde olan, imar ve ihya sorumluluğunu üzerimize yüklediği bir emanettir. Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren bir hakikat kitabıdır. Nitekim Rabbimiz bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir: "Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, Allah'ın varlığının delillerindendir." Cenâb-ı Hak, hassas bir denge ve düzen ile yarattığı kâinatın kendisinin eseri olduğunu bizlere öğretmektedir. Hayat bulduğumuz bu âlemi ve içindekilerini yaratanın, yaşatanın ve yönetenin kendisi olduğunu hatırlatmaktadır.

CUMA HUTBESİ 9 HAZİRAN 2023 TAM NETİN PDF YAYINLANDI! Diyanet İşleri ile 9 Haziran Cuma hutbesi konusu: RABBİMİZ ÇEVRE İLE BİZLERE NE ÖĞRETİR?

Kıymetli Müslümanlar!

Çevresine ibret nazarıyla bakan insan, göklerin direksiz durmasında, yeryüzünün yaşamaya elverişli kılınmasında, kâinatın kusursuz işleyişinde nice hikmetler görecektir. Gökten inen yağmurla hayat bulan topraktan türlü türlü bitkiler yetişmesinde, can dostlarımız hayvanların birbirinden güzel görüntülerinde ve bizlere sundukları sayısız faydalarda nice ibretler bulacaktır.

CUMA HUTBESİ 9 HAZİRAN 2023 TAM NETİN PDF YAYINLANDI! Diyanet İşleri ile 9 Haziran Cuma hutbesi konusu: RABBİMİZ ÇEVRE İLE BİZLERE NE ÖĞRETİR?

Değerli Müminler!

İnsan, kâinatı keşfettikçe kendini keşfeder. Dünyayı tanıdıkça yaratılış gayesini daha iyi kavrar. Çevresini anladıkça nereden geldiğini ve nereye gideceğini idrak eder. İnsan, suyu hayatın kaynağı olarak bildiği kadar, kendisinin de bir damla sudan yaratıldığını düşündüğünde tevazu sahibi olur, kibirden arınır. Evini güneşin ışığına ve ısısına açtığı gibi gönül hanesini de İslam'ın çağlar aşan aydınlığına açtığında iyiliği dünyaya hâkim kılar. Yemyeşil vadilerin, masmavi denizlerin, yıldızlarla bezenmiş göklerin kâinatın süsü olduğunu idrak ettiği gibi hayâ ve iffetin de ruhun süsü olduğunu fark ettiğinde güzel ahlakı kuşanır, huzura erer, gerçek mutluluğu elde eder.

SON DAKİKA