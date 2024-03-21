CUMA HUTBESİ YAYINDA! Diyanet ile 22 Mart 2024 Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU, PDF İNDİR🤲

Giriş Tarihi: 21.03.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
21:07
Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu."Ramazan ve Ahiret Bilinci" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan büyük bir heyecanla idrak ediliyor. Camilerde cuma namazı öncesi okunacak olan cuma hutbesinde on bir ayın sultanı Ramazan'ın anlam ve önemine değiniliyor. Cuma Hutbesi 22 Mart 2024 PDF indir ve oku seçenekleri ile yayında. İşte, detaylar.