RESİMLİ CUMA MESAJLARI 19 HAZİRAN 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Bu mübarek günde sevdiklerinize göndereceğiniz mesajların manevi ağırlığını artırmak için ayet ve hadislerin rehberliğinden faydalanabilirsiniz. Paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz en özel derleme:

"Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır." (İnşirah, 5). Bu mübarek günün hürmetine Rabbim tüm zorluklarımızı kolaylığa çevirsin. Hayırlı Cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim). Dualarınızın kabul, amellerinizin makbul olduğu huzur dolu bir gün dilerim.

"Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından korur." (Bakara, 201). Bu kutsal günde tüm dualarınızın gökyüzünde karşılık bulması dileğiyle.