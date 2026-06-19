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Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:13

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 19 HAZİRAN 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

Milyonlarca Müslüman, mübarek Cuma gününün huzurunu ve bereketini sevdikleriyle paylaşmak için arama motorlarına yöneldi. Yakınlarının gününü tebrik etmek isteyenler için 19 Haziran 2026 tarihine özel, en güncel ve dualı Cuma mesajları listesi hazırlandı. İşte WhatsApp, SMS, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz, kalplere dokunan en yeni ve resimli cuma mesajı seçenekleri.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 19 HAZİRAN 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

İslam alemi için haftanın en önemli günü olan bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Bu özel günde, uzaktaki dost akrabaları hatırlamak ve dualarda buluşmak, birlik beraberlik duygularını pekiştirmenin en güzel yolu. Günün manevi atmosferini yansıtan en samimi, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları ve sözleri yayında.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 19 HAZİRAN 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Bu mübarek günde sevdiklerinize göndereceğiniz mesajların manevi ağırlığını artırmak için ayet ve hadislerin rehberliğinden faydalanabilirsiniz. Paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz en özel derleme:

"Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır." (İnşirah, 5). Bu mübarek günün hürmetine Rabbim tüm zorluklarımızı kolaylığa çevirsin. Hayırlı Cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim). Dualarınızın kabul, amellerinizin makbul olduğu huzur dolu bir gün dilerim.

"Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından korur." (Bakara, 201). Bu kutsal günde tüm dualarınızın gökyüzünde karşılık bulması dileğiyle.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 19 HAZİRAN 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

EN YENİ VE KISA CUMA SÖZLERİ

Uzun metinler yerine net, samimi ve akılda kalıcı tebrik sözleri arayanlar için hazırladığımız kısa alternatifler, sevdiklerinizin yüzünde sıcak bir tebessüm bırakacak nitelikte:

"Rabbim gönlünüzden geçen her hayırlı duayı ömrünüze nasip etsin. Cumanız mübarek olsun."

"Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği, kalbinizin huzurla dolacağı bereketli bir gün dilerim. Hayırlı Cumalar."

"Avuç içlerinizde saklı olan tüm duaların kabul olması dileğiyle, gününüz aydınlık ve huzurlu olsun."

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 19 HAZİRAN 2026: Dualı, Farklı, Yeni ve Resimli Cuma Mesajı Seçenekleri

"Rabbim bu mübarek günde kalbinize inşirah, ömrünüze bereket nasip etsin. Dualarınızın kabul olduğu huzurlu bir gün dilerim. Cumanız mübarek olsun."

"Avuç içinizde saklı olan tüm hayırlı niyetlerin, bu kutsal günün hürmetine gerçeğe dönüşmesini dilerim. Selam ve dua ile hayırlı cumalar."

"Üzerimize doğan bu yeni günle birlikte, Rabbim sağlığımızı daim, huzurumuzu kaim eylesin. Sevdiklerimizle bir arada, nice bereketli günlere erişmek dileğiyle. Günümüz hayırlı, cumamız mübarek olsun."

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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