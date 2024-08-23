RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024: Yazılı, farklı, yeni, kısa-uzun, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

Cuma Mübarek Olsun! Gününüz bereket ve huzurla dolsun. Bu mübarek günde sizlere en içten dileklerimi gönderiyorum.

Bir Cuma daha gelirken Allah size ve sevdiklerinize bereket versin. Cumanız mübarek olsun!

Cumanız Mübarek olsun. Size ve ailenize bugünün neşe, refah ve huzur getirmesini dilerim.