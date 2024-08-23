Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
07:23
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024: Yazılı, farklı, yeni, kısa-uzun, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri
Cuma mesajları 2024 resimli ve yazılı seçenekleri ile gündemde. İslam aleminin bayram gibi geçirdiği bu özel günde Müslümanlar camilerin yolunu tutarken aynı zamanda ibadet planları da çıkarılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in yol göstericiliğinde öğrenilen dini değerler her hafta bu gün vesilesiyle hatırlanıyor. Farklı, yeni, kısa, uzun, ayetl, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları bu noktada paylaşılmaya başladı. İşte, Cuma sözleri ve mesajı...