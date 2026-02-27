Türkiye'nin en iyi haber sitesi
CUMA MESAJLARI GALERİSİ! Dualı, hadisli, yepyeni Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 22:31

CUMA MESAJLARI GALERİSİ! Dualı, hadisli, yepyeni Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Müslümanlar için haftanın en mübarek günü olan Cuma, 27 Şubat 2026 tarihinde de manevi huzurun ve bereketin yaşanıyor özel bir gün olarak karşılanıyor. Bu özel günde sevdiklerimize, aile büyüklerimize ve dostlarımıza gönderdiğimiz Cuma mesajları, manevi bağlarımızı güçlendiriyor ve dualarımızı paylaşmamıza vesile oluyor. İşte kısa, uzun ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026

"Gönlümüzden geçen her hayrın, bu mübarek Cuma gününün bereketiyle kabul olması dileğiyle. Hayırlı ve nurlu Cumalarınız olsun."

"Rabb'im, bugünün hürmetine kalbimizin yükünü hafifletsin, yolumuzu iman nuruyla aydınlatsın. Cuma'mız mübarek olsun."

"Ya Rabbi! Bize bu Cuma gününün feyzini ve bereketini nasip eyle. Dilimizden düşmeyen duamızın kabulüne vesile kıl. Cuma'nız mübarek olsun."

"Cuma'nın nuruyla aydınlanan kalplerimiz, Rabbimizin aşkıyla dolsun. Duanız kabul, amelleriniz makbul olsun. Hayırlı Cumalar."

"İyiliklerin fidan olup kök saldığı, tövbelerin kabul kapısının açık olduğu bu günde, dualarınızda yer almak dileğiyle. Mübarek Cumalar."

"Gözden akan bir damla yaş kadar saf, gönülden çıkan bir Fatiha kadar kabul olsun dualarınız. Cuma'nın rahmeti üzerinize olsun."

"Haftanın yorgunluğunu üzerimizden atan, ruhumuza huzur veren bu Cuma'da, hanelerimize sağlık ve bereket dolsun. Cuma'nız mübarek olsun."

"Duaların gökyüzüne en yakıştığı bu müstesna günde, tüm sıkıntıların bir seccade genişliğinde son bulmasını dilerim. Cuma'nız feyizli olsun."

"Allah'ım, bizi rızana uygun yaşamaktan ayırma. Geçmişimize mağfiret, geleceğimize umut eyle. Cumanız hayırlara vesile olsun."

