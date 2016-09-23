Cuma mesajları resimli - Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, SMS

Müslüman dünyası için çok büyük önemi olan Cuma günü veilesi ile sizler için en güzel Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, SMS Cuma mesajlarını bir arada derledik. 2016'nın en güncel resimli Cuma mesajlarını sabah.com.tr ayrıcalığı ile rahatlıkla indirerek sevdiklerinize, büyüklerinize gönderme şansına sahipsiniz. Siz de derlemiş olduğumuz resimli Cuma mesajlarından bir tanesini yakınlarınıza göndererek onu sevindirebilirsiniz. Eskiden kartpostallar veya tebrik kartları ile posta yoluyla iletilen cuma mesajları internetin hayatımıza girmesi ile birlikte artık daha kolay. İşte 2016'nın en güncel resimli Cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 23.09.2016 00:22 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 13:30