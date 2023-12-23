KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programında konuştu. Erdoğan kentsel destek dönüşüm projesi için İstanbulluya "Kentsel Dönüşüm Seferberliği" müjdesini verdi. Milyonlarca mega kentlinin beklediği kentsel destek projesinin detayları belli oluyor. Dönüşüm için 1.5 milyon destek ve kira desteği verileceği belirlendi. İşte o Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek? Detaylar