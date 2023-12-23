KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek?

1.5 MİLYON LİRALIK DESTEK

Kentsel Dönüşüm Seferberliğinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Törende konuşma yapan Erdoğan: "Yarısı bizden kampanyası ile toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır." Dedi.