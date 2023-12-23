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Haberler Fotohaber KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 23.12.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 15:39

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programında konuştu. Erdoğan kentsel destek dönüşüm projesi için İstanbulluya "Kentsel Dönüşüm Seferberliği" müjdesini verdi. Milyonlarca mega kentlinin beklediği kentsel destek projesinin detayları belli oluyor. Dönüşüm için 1.5 milyon destek ve kira desteği verileceği belirlendi. İşte o Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek? Detaylar

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirdiği temel atma töreninde İstanbulluların uzun süredir beklediği o haberi verdi. İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Seferberliği başlıyor. Haber tüm İstanbullular için müjde oldu. Milyonlarca vatandaşın mega kent için beklediği haber bugün geldi. Erdoğan'ın konuşmasından sonra İstanbul'daki vatandaşların araştırmaları başladı. Bu destek kimlere, ne zaman verilecek? İşte 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteğinin detayları haberimizde…

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek?

1.5 MİLYON LİRALIK DESTEK

Kentsel Dönüşüm Seferberliğinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Törende konuşma yapan Erdoğan: "Yarısı bizden kampanyası ile toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır." Dedi.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek?

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEFERBERLİĞİNE İLK İMZA BUGÜN

Kampanyaya tamamen anlaşıp başvuranların sayısının 71 bini aştığını söyleyen Erdoğan, yine başvuru yapıp yüzde 50 ve üzerinde mutabakat oluşan bağımsız bölüm sayısı ise 158 bine ulaştığını söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek?

İSTANBUL'DA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Kentsel Dönüşüm için çalışmaların hızlandığını söyleyen Erdoğan, Marmara Kentsel Dönüşüm Hizmet Ofisi'ne canlı bağlanarak 100 binadaki 500 insanımızla ilk sözleşmelerini imzaladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara ev kredisi müjdesi! 1 buçuk milyon lira kentsel dönüşüm desteği kimlere, ne zaman verilecek?

ANLAŞMA İÇİN İSTANBULLULARI UZLAŞMAYA DAVET ETTİ

Kentsel Dönüşüm Seferliği'nin uygulanabilmesi için tarafların yüzde 50'den fazlasının uzlaşması gerekiyor. Erdoğan uzlaşamayan komşulara da çağrıda bulundu.

"İstanbul kentsel dönüşüm yıkım programını da bugün başlatıyoruz. Bugün ayrıca, 3 binin üzerinde konutun temellerini atıyoruz. Bugünkü programımızda imza, yıkım, yapım olmak üzere, yüzyılın dönüşümüne start veriyoruz. Buradan özellikle, yüzde 50 oranlarında anlaşma sağlamış vatandaşlarımı, diğer komşularını da ikna ederek yarısı bizden kampanyasına katılmaya davet ediyorum." Dedi.

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