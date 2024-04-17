Cüzdan Duası Okunuşu - Parasız Kalmamak İçin Cüzdan Duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Cüzdan Duası Okunuşu

Cüzdan Duası, Ramazan ayının son Cuma gününde okunan bir duadır. Bu önemli gün geldiğinde kişiler belli konularda Allah'tan dilekte bulunmak istediklerinde birçok dua okuyabilirler. Bunlardan birisi de Cüzdan Duasıdır. Cüzdan Duasını okumanın birçok önemli fazileti bulunur. Hem kolay okunabilir olması hem de kişilere önemli faydalarının olması bu duanın ilgi görmesini sağlar. Bu dua Kur'an- Kerim'de geçen iki ayeti kerimeden oluşur. Bu iki ayetin yazılarak üstte taşınması birçok alim tarafından tavsiye edilir. Bu dua Araf Suresi 10. Ayet ile Sad Suresi 54. Ayet ile birlikte Arapça olarak yazılır ve cüzdan içerisinde taşınır. Surenin okunuş şekli şöyledir: