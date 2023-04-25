CW Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? CWENE CW Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

CW Enerji halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "CW Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirket, QNB Finans Yatırım ve Deniz Yatırım liderliğinde halka arz edilecek. Peki, CW Enerji hangi bankalarda var, kaç lot veriyor, halka arz eşit mi oransal mı? İşte, CWENE CW Enerji halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...