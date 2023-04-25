CW Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? CWENE CW Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CW Enerji halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri, 3 gün sürecek. CWENE Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. Güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 108,60 TL olarak belirlendi. Peki, CW Enerji halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, CW Enerji hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…