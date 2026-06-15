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Haberler Fotohaber Daha 17 | 4. Bölüm 1. Tanıtımı yayında: "Hiç Kimse Onu Benden Alamaz!" Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 01:37

Daha 17 | 4. Bölüm 1. Tanıtımı yayında: "Hiç Kimse Onu Benden Alamaz!" Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin yeni yapımlarından Daha 17 dizisinde gözler şimdi 4. bölüm fragmanına çevrildi. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, hikâyenin nasıl ilerleyeceğini ve karakterlerin karşı karşıya kalacağı yeni durumları merak ediyor. Bu nedenle "Daha 17 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

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Daha 17 | 4. Bölüm 1. Tanıtımı yayında: Hiç Kimse Onu Benden Alamaz! Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle!

Dizinin yeni bölümüne ilişkin ilk görüntülerin paylaşılması beklenirken, takipçiler fragmanla birlikte gelecek ipuçlarına odaklanmış durumda. Karakterler arasındaki dengelerin nasıl değişeceği ve önümüzdeki bölümde hangi olayların yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha 17 4. bölüm fragmanı, diziyi yakından takip edenlerin gündemindeki yerini koruyor.

Daha 17 | 4. Bölüm 1. Tanıtımı yayında: Hiç Kimse Onu Benden Alamaz! Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle!

DAHA 17 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 üçüncü bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yeni bölüm fragmanı ise aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/daha-17

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Daha 17 | 4. Bölüm 1. Tanıtımı yayında: Hiç Kimse Onu Benden Alamaz! Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle!

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras kardeşine kavuşmak için gittiği adreste karşısında Teoman'ı bulmuştur. Teoman Aras'ın geçmişine dair onu şaşırtacak bilgilere sahiptir. Aras ve Teoman arasında yoğun duygusal anlar yaşanacak, yaşananlar ikisinde de iz bırakacaktır.

Daha 17 | 4. Bölüm 1. Tanıtımı yayında: Hiç Kimse Onu Benden Alamaz! Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle!

Diğer yandan Aras Bodrum'da kaçak konumdadır. Buradan gitmeden önce kendisine mesajları atıp kardeşini vereceğini söyleyen adama ulaşması gerekmektedir.

Daha 17 | 4. Bölüm 1. Tanıtımı yayında: Hiç Kimse Onu Benden Alamaz! Daha 17 yeni bölüm fragmanı izle!

Adama ulaşamadığı gibi Bodrum'da alanı ve zamanı daralır. Aras'ın orada kalabilmesi için Leyla ailesine karşı bir kumar oynayacaktır. Ancak bu kumar sonunda Leyla'nın bir bedel ödemesini gerektirecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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