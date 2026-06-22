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Haberler Fotohaber DAHA 17 yeni bölüm fragmanı | Daha 17 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 00:14

DAHA 17 yeni bölüm fragmanı | Daha 17 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

"Daha 17 dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu 4. bölümün ardından merakla araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarının yeni dizisinin son yayınlanan bölümündeki gelişmelerin ardından hikayede neler yaşanacağı için izleyiciler ipuçlarına odaklanmış durumda. Böylece Daha 17 5. bölüm fragmanı diziseverlerin gündeminde yer aldı.

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DAHA 17 yeni bölüm fragmanı | Daha 17 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Daha 17 dizisinde heyecan dördüncü bölümün ardından hız kesmeden devam ediyor. Hikaye ve karakterler arasındaki dengelerin nasıl değişeceği ve hangi olayların yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha 17 dizisi 5.bölüm fragmanı ve son gelişmeler, izleyicilerin yakın takibinde yer alıyor.

DAHA 17 yeni bölüm fragmanı | Daha 17 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DAHA 17 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Ancak Daha 17 5.bölüm fragmanının yayın durumunu aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/daha-17

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DAHA 17 yeni bölüm fragmanı | Daha 17 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras ve Teoman'ın içinde bulunduğu tekne denizin ortasında yanmaya başlamış, Teoman'ın gözleri kapanırken bir anıyı hatırlar gibi olmuştur. Bu anı onu sonrasında sorular sormaya itecektir. Aras ise yanan teknede kaldığı yetmezmiş gibi Şebnem'in şikayetçi olmasıyla gözaltına alınacak, onu oradan sürpriz bir isim kurtaracaktır.

DAHA 17 yeni bölüm fragmanı | Daha 17 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sonrasında Aras, Teoman'daki gazetenin peşine düşecektir. Sürdüğü iz neticesinde kardeşine bir adım daha yaklaşırken Teoman ise "Senden önce kardeşini bulacağım" sözüyle çıktığı bu yolda geçmişini sorgular bir halde bulacaktır kendisini...

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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