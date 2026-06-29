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Giriş Tarihi: 29.06.2026 00:18

DAHA 17 YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Daha 17 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Daha 17 dizisinde yeni bölüm heyecanı sürüyor. Son bölümün ardından gözler 6. bölüm fragmanına çevrilirken, dizinin devamında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. İzleyiciler, "Daha 17 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırmayı sürdürüyor.

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DAHA 17 YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Daha 17 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölüm tanıtımının yayımlanıp yayımlanmadığı dizi takipçileri tarafından yakından izleniyor. Fragmanın vereceği ipuçları ve karakterleri bekleyen gelişmeler merak edilirken, Daha 17 6. bölüm fragmanı aramaları da hız kazandı.

DAHA 17 YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Daha 17 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DAHA 17 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 beşinci bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yeni bölüm fragmanı ise aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/daha-17

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DAHA 17 YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Daha 17 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DAHA 17 SON BÖLÜM İZLE

Aras'ın kardeşine dair bulduğu iz onu umutlandırmışken aldığı kötü bir haberle dünyası başına yıkılır. Teoman ise Aras'ın durumundan habersiz ona canını çok yakacak bir şey yapar ve aralarındaki ilişki hiç olmadığı kadar yüksek bir çatışmaya evrilir. Buna tanık olan Leyla ise önce Aras'a yüklense de sonrasında onu anlamak için çaba gösterir ama Aras'ın artık kendini kimseye anlatmak gibi bir derdi kalmamıştır.

DAHA 17 YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Daha 17 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu durum Leyla'nın kendisini Aras'tan çekmesine neden olacaktır. Aras ise her şeyi yitirdiğini düşündüğü bir esnada üstüne başı da belaya girecekken Teoman orada biter. İkisi için de aralarındaki ilişki bir kere daha tanımlanması zor bir noktada düğümlenir. Aras hayata yeniden umutla bakmasını sağlayan bir haber aldığında ise önce kardeşini arama yolunda kırdığı insanların kalbini kazanması gerekecektir. Teoman ise Aras ve Serhat arasında bir bağlantıdan şüphelenmiştir. Serhat'ı takip ederek sürdüğü iz onu bir kere daha şaşkınlığa sürükleyecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#KANAL D

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