DAHA 17 YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Daha 17 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Aras'ın kardeşine dair bulduğu iz onu umutlandırmışken aldığı kötü bir haberle dünyası başına yıkılır. Teoman ise Aras'ın durumundan habersiz ona canını çok yakacak bir şey yapar ve aralarındaki ilişki hiç olmadığı kadar yüksek bir çatışmaya evrilir. Buna tanık olan Leyla ise önce Aras'a yüklense de sonrasında onu anlamak için çaba gösterir ama Aras'ın artık kendini kimseye anlatmak gibi bir derdi kalmamıştır.