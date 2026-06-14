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Giriş Tarihi: 14.06.2026 18:34

DAHA 17 YENİ BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Daha 17 3.bölüm izle ekranı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gençlik, aile ilişkileri ve yaşam mücadelesini konu alan dizide yeni gelişmeler dikkat çekiyor. Karakterlerin aldığı kararlar ve yaşanan olaylar hikâyenin yönünü değiştirirken, yeni bölümde birçok soru yanıt buluyor. Daha 17 3. bölüm izle, son bölüm tek parça, yeni bölüm özeti ve Kanal D izleme ekranı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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DAHA 17 YENİ BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Daha 17 3.bölüm izle ekranı!

Daha 17 dizisi, 3. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde karakterlerin karşı karşıya kaldığı olaylar hikâyeyi farklı bir noktaya taşırken, aile içindeki çatışmalar ve bireysel mücadeleler ön plana çıkıyor.Daha 17 3. bölüm izle, yeni bölüm özeti araştırılan konular arasında yer alıyor.

DAHA 17 YENİ BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Daha 17 3.bölüm izle ekranı!

DAHA 17 3. BÖLÜM İZLE!

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 üçüncü bölümüyle ekrana gelecek.Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/daha-17

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DAHA 17 YENİ BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Daha 17 3.bölüm izle ekranı!

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras kardeşine kavuşmak için gittiği adreste karşısında Teoman'ı bulmuştur. Teoman Aras'ın geçmişine dair onu şaşırtacak bilgilere sahiptir. Aras ve Teoman arasında yoğun duygusal anlar yaşanacak, yaşananlar ikisinde de iz bırakacaktır.

DAHA 17 YENİ BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Daha 17 3.bölüm izle ekranı!

Diğer yandan Aras Bodrum'da kaçak konumdadır. Buradan gitmeden önce kendisine mesajları atıp kardeşini vereceğini söyleyen adama ulaşması gerekmektedir.

DAHA 17 YENİ BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Daha 17 3.bölüm izle ekranı!

Adama ulaşamadığı gibi Bodrum'da alanı ve zamanı daralır. Aras'ın orada kalabilmesi için Leyla ailesine karşı bir kumar oynayacaktır. Ancak bu kumar sonunda Leyla'nın bir bedel ödemesini gerektirecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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