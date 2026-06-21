Daha 17 yeni bölümüyle ekranlarda! Kanal D ile Daha 17 dizisi 4.bölüm izle...

Teoman ise Aras'ın kardeşini ondan önce bulmaya kararlıdır. Aras'ın kardeşine dair bulduğu bir iz onu Aras'la bir kere daha karşı karşıya getirecektir. Ancak bu defa karşı karşıya geldiklerinde Teoman'ın da kulaklarında geçmişin kayıp sesleri dolaşmaya başlayacaktır.