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Haberler Fotohaber Daha 17 yeni bölümüyle ekranlarda! Kanal D ile Daha 17 dizisi 4.bölüm izle...
Giriş Tarihi: 21.06.2026 19:38

Daha 17 yeni bölümüyle ekranlarda! Kanal D ile Daha 17 dizisi 4.bölüm izle...

Kanal D'nin dikkat çeken yapımlarından Daha 17, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Böylece Daha 17 dizisinin 4. bölüm izleme ekranı ve detayları ön plana çıktı. Gençlerin hayat mücadelesini ve aile ilişkilerini konu alan dizide heyecan, yeni bölümde de hız kesmeden devam etmeye hazırlanıyor.

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Daha 17 yeni bölümüyle ekranlarda! Kanal D ile Daha 17 dizisi 4.bölüm izle...

Daha 17 dizisi, 4. bölümüyle ekranlarda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni bölümle birlikte karakterlerin karşı karşıya kaldığı olaylar hikâyeyi farklı bir noktaya taşıyor. Daha 17 4. bölüm izle ve yeni bölüm özeti dizinin izleyicilerinin yakın takibinde yer alıyor.

Daha 17 yeni bölümüyle ekranlarda! Kanal D ile Daha 17 dizisi 4.bölüm izle...

DAHA 17 4. BÖLÜM İZLE!

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 dördüncü bölümüyle ekrana gelecek.Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/daha-17

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Daha 17 yeni bölümüyle ekranlarda! Kanal D ile Daha 17 dizisi 4.bölüm izle...

DAHA 17 3.BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ

Aras kardeşine kavuşmak için gittiği adreste karşısında Teoman'ı bulmuştur. Teoman Aras'ın geçmişine dair onu şaşırtacak bilgilere sahiptir. Aras ve Teoman arasında yoğun duygusal anlar yaşanacak, yaşananlar ikisinde de iz bırakacaktır.

Daha 17 yeni bölümüyle ekranlarda! Kanal D ile Daha 17 dizisi 4.bölüm izle...

Diğer yandan Aras Bodrum'da kaçak konumdadır. Buradan gitmeden önce kendisine mesajları atıp kardeşini vereceğini söyleyen adama ulaşması gerekmektedir. Adama ulaşamadığı gibi Bodrum'da alanı ve zamanı daralır. Aras'ın orada kalabilmesi için Leyla ailesine karşı bir kumar oynayacaktır. Ancak bu kumar sonunda Leyla'nın bir bedel ödemesini gerektirecektir.

Daha 17 yeni bölümüyle ekranlarda! Kanal D ile Daha 17 dizisi 4.bölüm izle...

Teoman ise Aras'ın kardeşini ondan önce bulmaya kararlıdır. Aras'ın kardeşine dair bulduğu bir iz onu Aras'la bir kere daha karşı karşıya getirecektir. Ancak bu defa karşı karşıya geldiklerinde Teoman'ın da kulaklarında geçmişin kayıp sesleri dolaşmaya başlayacaktır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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