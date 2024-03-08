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Haberler Fotohaber Denizli iftar vakti 2024: 11 Mart Denizli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 15:08

Denizli iftar vakti 2024: 11 Mart Denizli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Oruçların tutulduğu, ibadetlerin yapıldığı, birlik beraberlik ve dayanışma ayı geldi. Müslümanlar Ramazan ayına özgü oruç ibadetlerini yerine getirmek için imsak vakitlerini araştırıyorlar. Sahur vakti ile başlayıp iftar vakti ile son bulan oruç ibadetin Denizli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Denizli iftar vakti 2024: 11 Mart Denizli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Denizli'de ramazanın huzuru dört bir yanda yaşanırken vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için Denizli imsak vakitlerini takip etmeye başladılar. İşte 2024 Denizli iftar saati ve sahur saati

Denizli iftar vakti 2024: 11 Mart Denizli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

DENİZLİ'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Denizli İftar Vakti: 19:19

Denizli Sahur (İmsak) Vakti: 05:57

Denizli Teravih Namazı Vakti: 20:38
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Denizli İftar Vakti: 19:20

Denizli Sahur (İmsak) Vakti: 05:55

Denizli Teravih Namazı Vakti: 20:39

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Denizli İftar Vakti: 19:21

Denizli Sahur (İmsak) Vakti: 05:53

Denizli Teravih Namazı Vakti: 20:40

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Denizli iftar vakti 2024: 11 Mart Denizli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Denizli iftar vakti 2024: 11 Mart Denizli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

DENİZLİ HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Honaz KOCABAŞ MH.KÖSEM C.

Merkezefendi GAYE C.

Merkezefendi GÖVEÇLİK FATİH C.

Sarayköy ÇARŞI C.

Sarayköy ÇARŞI C.

Merkezefendi AKÇEŞME C.

Pamukkale DOKUZKAVAKLAR MH.ZEYBEK C.

Çameli YUNUSPINARI MH.C.

Çameli YUNUSPINARI MH.C.

Pamukkale ATALAR C.

Çal AKKENT MH.YENİKENT C.

Merkezefendi HACI OSMAN NURİ KEPENEKOĞLU C.

Merkezefendi HACI OSMAN NURİ KEPENEKOĞLU C.

Merkezefendi HZ.AİŞE TOKİ C.

Pamukkale EMNİYET C.

Pamukkale ABDULHAMİD HAN C.

Babadağ DÜVENÖNÜ C.

Serinhisar HACI TOSUNAĞA C.

Merkezefendi BAHÇELİEVLER YENİ C.

Acıpayam YEŞİLYUVA MH.ÜÇKARDEŞLER C.

Merkezefendi ERİKLER C.

Pamukkale FATİH MH.MERKEZ EFENDİ C.

Pamukkale BİLAL-İ HABEŞİ C.

Merkezefendi ŞİRİNKÖY HALIKÖY C.

Tavas ÇARŞI C.

Merkezefendi ALTINTOP C.

Acıpayam YK. MH. MUHTARAĞAOĞLU C.

Sarayköy YAKAYURT MH.C.

Merkezefendi ATANUR C.

Pamukkale AKPINAR C.

Pamukkale HATİPOĞLU C.

Buldan ŞÜKÜR C.

Honaz KAKLIK MH.ŞEHİT TEĞMEN ADEM BURAN C.

Merkezefendi BAŞKARCI MH.YK.C.

Çivril ÇAYIR C.

Honaz YENİ C.

Honaz YENİ C.

Serinhisar YATAĞAN MH.SULTAN ABDİBEY C

Denizli iftar vakti 2024: 11 Mart Denizli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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