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Giriş Tarihi: 18.12.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 15:35

DEPREM UYARI SİSTEMİ TELEFONA NASIL İNDİRİLİYOR? Depremi önceden haber veren sistem deprem alarmı nasıl indirilir, nasıl çalışır?

Son yaşanan depremleri önceden haber vermesi sebebiyle çok fazla tercih edilen deprem uyarı sistemi gündeme yerleşti. Dün yaşanan Marmara Denizinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi önceden haber vermesiyle birçok vatandaş telefonlarına bu programı indirmek için araştırma yapıyor. Ülkemizin deprem ülkesi olması nedeniyle deprem uyarı sistemi bir hayli talep görüyor. Tüm kullanıcılarına meydana gelen depremi önceden bildiren deprem uyarı sistemi telefona nasıl indirilir?, deprem alarmı sistemi nasıl çalışır? İşte, deprem ayrıntı sistemine dair detaylar…

DEPREM UYARI SİSTEMİ TELEFONA NASIL İNDİRİLİYOR? Depremi önceden haber veren sistem deprem alarmı nasıl indirilir, nasıl çalışır?

Dün yaşanan Marmara Denizi depreminden sonra en çok araştırılan konulardan birisi deprem uyarı sistemi oldu. İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremi önceden haber veren bu sistem sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Yaşanabilecek sarsıntıyı haber vermesi ve insanları olası durumlara saniyeler öncesinden hazırlamasında dolayı çok tercih ediliyor. Peki, deprem uyarı sistemi telefona nasıl indirilir, nasıl çalışır? Sitemin detaylarıyla ilgili ayrıntılar

DEPREM UYARI SİSTEMİ TELEFONA NASIL İNDİRİLİYOR? Depremi önceden haber veren sistem deprem alarmı nasıl indirilir, nasıl çalışır?

DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Deprem uyarı sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan tüm telefonlarında ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak uyarıları alabilmek için bildirimlerin telefondan açılması gerekiyor. Ayrıca bu uyarılar yalnızca Wi-Fi ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

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DEPREM UYARI SİSTEMİ TELEFONA NASIL İNDİRİLİYOR? Depremi önceden haber veren sistem deprem alarmı nasıl indirilir, nasıl çalışır?

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Sistemin her sarsıntıyı bilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri önceden haber vermek için konumunuzu kullanıyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ TELEFONA NASIL İNDİRİLİYOR? Depremi önceden haber veren sistem deprem alarmı nasıl indirilir, nasıl çalışır?

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

Deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı açık olmalı. Bu özelliği aktif hale getirmek için "Ayarlar" menüsünü kullanabilirsiniz. Daha sonra Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini açabilirsiniz.

DEPREM UYARI SİSTEMİ TELEFONA NASIL İNDİRİLİYOR? Depremi önceden haber veren sistem deprem alarmı nasıl indirilir, nasıl çalışır?

DEPREM ALARMI HANGİ TELEFONLARDA VAR?

Söz konusu uygulama sadece Android cihazlar için geçerlidir. iOS için Google Deprem Uyarısı sistemi aktif değil.

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