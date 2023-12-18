DEPREM UYARI SİSTEMİ TELEFONA NASIL İNDİRİLİYOR? Depremi önceden haber veren sistem deprem alarmı nasıl indirilir, nasıl çalışır?

Son yaşanan depremleri önceden haber vermesi sebebiyle çok fazla tercih edilen deprem uyarı sistemi gündeme yerleşti. Dün yaşanan Marmara Denizinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi önceden haber vermesiyle birçok vatandaş telefonlarına bu programı indirmek için araştırma yapıyor. Ülkemizin deprem ülkesi olması nedeniyle deprem uyarı sistemi bir hayli talep görüyor. Tüm kullanıcılarına meydana gelen depremi önceden bildiren deprem uyarı sistemi telefona nasıl indirilir?, deprem alarmı sistemi nasıl çalışır? İşte, deprem ayrıntı sistemine dair detaylar…