DEPREM UYARI SİSTEMİ TELEFONA NASIL İNDİRİLİYOR? Depremi önceden haber veren sistem deprem alarmı nasıl indirilir, nasıl çalışır?

Dün yaşanan Marmara Denizi depreminden sonra en çok araştırılan konulardan birisi deprem uyarı sistemi oldu. İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremi önceden haber veren bu sistem sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Yaşanabilecek sarsıntıyı haber vermesi ve insanları olası durumlara saniyeler öncesinden hazırlamasında dolayı çok tercih ediliyor. Peki, deprem uyarı sistemi telefona nasıl indirilir, nasıl çalışır? Sitemin detaylarıyla ilgili ayrıntılar