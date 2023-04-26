Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı: 2023 Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi toplamda 10 ilimizi etkilemişti. Devlet tarafından depremzede vatandaşlara kira yardımı yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hane başı 15'er bin lira taşınma yardımı ödemesine başlandığının altını çizerek, "Kiraya çıkan depremzedelere 3 bin lira ile 5 bin lira arasında destek veriyoruz." dedi. Kira destek yardımından faydalanmak veya başvuru yapmak isteyeler e devlet deprem kira yardımı sorgulaması yapıyor. Peki Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e devlet Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı ve tüm detaylar…