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Haberler Fotohaber Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı: 2023 Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 14:24

Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı: 2023 Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi toplamda 10 ilimizi etkilemişti. Devlet tarafından depremzede vatandaşlara kira yardımı yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hane başı 15'er bin lira taşınma yardımı ödemesine başlandığının altını çizerek, "Kiraya çıkan depremzedelere 3 bin lira ile 5 bin lira arasında destek veriyoruz." dedi. Kira destek yardımından faydalanmak veya başvuru yapmak isteyeler e devlet deprem kira yardımı sorgulaması yapıyor. Peki Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e devlet Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı: 2023 Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Depremzede kira yardımı sorgulamaları sürüyor. Toplumun arama kurtarma çalışmalarından bu zamana kadar gerçekleştirilen yardımlara kadar pek çok alanda destek sağlandı. Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanıyor. Peki Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı: 2023 Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı: 2023 Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

DEPREM KİRA YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; kiracıya 3 bin TL, ev sahibine ise 5 bin TL kira yardımı yapılacaktır.

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Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı: 2023 Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."

KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Kira yardımı ödeme tarihleri henüz Bakanlık tarafından açıklanmadı.

Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı: 2023 Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
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Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı: 2023 Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
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