Depremzede kira yardımı sorgulama ekranı: 2023 Depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."

KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Kira yardımı ödeme tarihleri henüz Bakanlık tarafından açıklanmadı.