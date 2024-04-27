Ders saatleri kısalacak mı son dakika? Bakan Tekin açıkladı! MEB müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi?

Giriş Tarihi: 27.04.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
17:30
Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yeni Müfredat Taslağı yayınlandı. ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'' adını taşıyan müfredatla birlikte derslerde sadeleşmeye gidilecek. Bu noktada ise ''Ders saatleri kısalacak mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı.. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanacağını söylerken haftalık ders saatlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak uyandırdı. Peki, MEB yeni müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi, kısaldı mı?