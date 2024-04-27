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Haberler Fotohaber Ders saatleri kısalacak mı son dakika? Bakan Tekin açıkladı! MEB müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 17:30 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 17:30

Ders saatleri kısalacak mı son dakika? Bakan Tekin açıkladı! MEB müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yeni Müfredat Taslağı yayınlandı. ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'' adını taşıyan müfredatla birlikte derslerde sadeleşmeye gidilecek. Bu noktada ise ''Ders saatleri kısalacak mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı.. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanacağını söylerken haftalık ders saatlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak uyandırdı. Peki, MEB yeni müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi, kısaldı mı?

Ders saatleri kısalacak mı son dakika? Bakan Tekin açıkladı! MEB müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi?

Ders saatleri kısalacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağı yayınlandı. Tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Model" MEB tarafından kamuoyunun görüşüne sunuldu. Söz konusu taslak için bir hafta süresince görüş bildirilebilecek. Yeni müfredatın hangi sınıfları kapsadığı ile ilgili araştırmalar hız kazanırken özellikle haftalık ders saatlerinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, MEB yeni müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi, azalacak mı? İşte detaylar.

Ders saatleri kısalacak mı son dakika? Bakan Tekin açıkladı! MEB müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi?

MEB YENİ MÜFREDAT TASLAĞI YAYINLANDI! HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne açıldı. Yeni müfredat 1 hafta boyunca askıda kalacak. Ancak, öneri ve görüşler yoğun şekilde gelmeye devam ederse süre uzatılacak.

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Ders saatleri kısalacak mı son dakika? Bakan Tekin açıkladı! MEB müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi?

Bakanlığın, yeni müfredat taslağına ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi;

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldı, toplantılar düzenlendi. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hale getirildi.

Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla yirmi çalıştay düzenlendi. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendi, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı. Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü.

Ders saatleri kısalacak mı son dakika? Bakan Tekin açıkladı! MEB müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi?

YENİ MÜFREDAT KADEMELİ ŞEKİLDE UYGULANACAK

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Ders saatleri kısalacak mı son dakika? Bakan Tekin açıkladı! MEB müfredatı 2024 ile haftalık ders saatleri değişti mi?

DERS SAATLERİ KISALACAK MI, DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatla haftalık ders saatlerinde azalma olmayacağını belirtti.

Bakan Tekin, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.

Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak.

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