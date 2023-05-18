Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:52 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:52

DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru tarihi ve ücreti 2023 belli oldu!

DGS başvuru tarihleri Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlanan ön lisans öğrencileri ve mezunları tarafından araştırılıyor. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan ve şartları yerine getirmiş öğrenciler, üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak için DGS sınavına girecek. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar ve sınav takvimi ışığında 2023 DGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Peki, DGS başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, merak edilenler…