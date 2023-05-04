Giriş Tarihi: 04.05.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 14:30

DGS başvuru takvimi 2023: DGS başvuru tarihi ve ücreti: ÖSYM takvimi ile DGS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?

DGS başvuru tarihleri Dikey Geçiş Sınavı'na girmeye hazırlanan ön lisans öğrencileri ve mezunları tarafından araştırılıyor. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan ve şartları yerine getirmiş öğrenciler, üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak için DGS sınavına girecek. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar ve DGS sınav takvimi ışığında 2023 DGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Peki, DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihi ve DGS başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı…