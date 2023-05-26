Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 06:51

DGS BAŞVURU TARİHİ, ÜCRETİ, KILAVUZU 2023 || ÖSYM ile Dikey Geçiş DGS başvuruları ne zaman ve sınav başvurusu nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar başvuru işlemlerini tamamlamak için gün sayıyor. DGS başvuru ücreti 2023 araştırmaları başladı. https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden alınacak başvuruların ardından sınav günü beklenecek. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler ÖSYM AİS DGS başvurusu ne zaman saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar kaç TL sorularına yanıt arıyor. Öte yandan dikey geçiş şartları da gündemde. İşte, DGS başvuru tarihi ve kılavuzu 2023…