Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:31

DGS BAŞVURU TARİHİ ne zaman 2023? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, sınav başvurusu nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM takvimi ile değerlendirilen tarihlere göre ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler Mayıs ayı bitmeden başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. DGS başvuru tarihi 2023 araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Temmuzda gerçekleşecek sınav öncesi DGS başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, başvuru ve sınav kılavuzu hakkında merak edilenler…