Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DGS BAŞVURU TARİHİ ne zaman 2023? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, sınav başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:31

DGS BAŞVURU TARİHİ ne zaman 2023? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, sınav başvurusu nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM takvimi ile değerlendirilen tarihlere göre ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler Mayıs ayı bitmeden başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. DGS başvuru tarihi 2023 araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Temmuzda gerçekleşecek sınav öncesi DGS başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, başvuru ve sınav kılavuzu hakkında merak edilenler…

DGS BAŞVURU TARİHİ ne zaman 2023? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, sınav başvurusu nasıl yapılır?

DGS başvurusu nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. Eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Sınav günü gelmeden önce gündemde DGS başvuru tarihi 2023 ne zaman sorusu gündemde. Sonuçların açıklanması ardından adaylar tercih dönemini beklemeye başlayacak. Peki, bu yıl DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

DGS BAŞVURU TARİHİ ne zaman 2023? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, sınav başvurusu nasıl yapılır?

2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS BAŞVURU TARİHİ ne zaman 2023? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, sınav başvurusu nasıl yapılır?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

DGS başvurusu ücreti henüz belli olmadı. Başvuruların ilk günü yayımlanacak kılavuz ile miktar belirlenecek.

DGS BAŞVURU TARİHİ ne zaman 2023? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, sınav başvurusu nasıl yapılır?

2023 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yayımlanacak.

DGS 2023 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS BAŞVURU TARİHİ ne zaman 2023? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, sınav başvurusu nasıl yapılır?

DGS NE ZAMAN 2023?

DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

SON DAKİKA