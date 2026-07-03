Haberler
Fotohaber
DGS giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM AİS ekranı ile DGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:00
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:02
DGS giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM AİS ekranı ile DGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sona yaklaşırken, sınav giriş belgeleri adayların erişimine sunuldu. 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınava katılacak ön lisans mezunları ve mezun adayları, sınav yerlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayabiliyor. Sınav günü adayların, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.