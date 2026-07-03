DGS giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM AİS ekranı ile DGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

DGS 2026 NE ZAMAN?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak. Ön lisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılacağı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verilecek.

Sınavda adayların sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorular yer alacak. Test, sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşurken, adayların puanları bu bölümlerdeki performanslarına göre hesaplanacak.