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Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:02

DGS giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM AİS ekranı ile DGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sona yaklaşırken, sınav giriş belgeleri adayların erişimine sunuldu. 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınava katılacak ön lisans mezunları ve mezun adayları, sınav yerlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulayabiliyor. Sınav günü adayların, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

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DGS giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM AİS ekranı ile DGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

2026 DGS kapsamında 19 Temmuz'da sınava katılacak adayların beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

DGS giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM AİS ekranı ile DGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

DGS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Dikey Geçiş Sınavı'na (2026-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 03 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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DGS giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM AİS ekranı ile DGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Aşağıdaki linke tıklayarak giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz:

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

DGS giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM AİS ekranı ile DGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

DGS 2026 NE ZAMAN?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak. Ön lisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılacağı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verilecek.

Sınavda adayların sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorular yer alacak. Test, sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşurken, adayların puanları bu bölümlerdeki performanslarına göre hesaplanacak.

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