DGS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika, kaç soru, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi, saati, soru sayısı ve sınav süresi araştırılmaya başladı. 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sınav günü de geldi. DGS ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Ön lisans veya açık öğretim bölümlerinden 4 yıllık örgün öğretime geçmek isteyen adayların katılacağı sınavda geri sayım başladı. 2023 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Son hazırlıklar yapıldı. DGS kaç dakika, kaç soru soruları gündemdeki yerini aldı. Adaylar araştırmalara devam ediyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…