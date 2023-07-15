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Haberler Fotohaber DGS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika, kaç soru, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 15.07.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 09:46

DGS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika, kaç soru, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi, saati, soru sayısı ve sınav süresi araştırılmaya başladı. 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sınav günü de geldi. DGS ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Ön lisans veya açık öğretim bölümlerinden 4 yıllık örgün öğretime geçmek isteyen adayların katılacağı sınavda geri sayım başladı. 2023 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Son hazırlıklar yapıldı. DGS kaç dakika, kaç soru soruları gündemdeki yerini aldı. Adaylar araştırmalara devam ediyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…

DGS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika, kaç soru, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları yanıt arıyor. Dikey geçiş yapmak isteyen adaylar başvurularını tamamladı. Çoktan seçmeli soruların sorulacağı ve hem sözel hem sayısal bölümün yer aldığı 2023 DGS ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek sınavda heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, DGS sınavı kaç dakika, kaç soru, sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

DGS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika, kaç soru, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 16 Temmuz, Pazar günü gerçekleşecek.

Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.

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DGS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika, kaç soru, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA

ÖSYM AİS ekranı ile sorgulanan DGS sınav yeri öğrenmek için:

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika, kaç soru, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?

50 sözel 50 sayısal sorunun adaylara sunulacağı sınavda toplamda 100 soru olacak. 100 soru için DGS sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika, kaç soru, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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