DGS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS kaç dakika, kaç soru, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları yanıt arıyor. Dikey geçiş yapmak isteyen adaylar başvurularını tamamladı. Çoktan seçmeli soruların sorulacağı ve hem sözel hem sayısal bölümün yer aldığı 2023 DGS ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek sınavda heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, DGS sınavı kaç dakika, kaç soru, sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…