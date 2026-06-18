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DGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? ÖSYM 2026 DGS Sınav Tarihi ve Takvimi Belli Oldu!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 16:45
DGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? ÖSYM 2026 DGS Sınav Tarihi ve Takvimi Belli Oldu!
Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav tarihi, başvuru ve sonuç açıklama günü netleşti.İşte, başvuru süreçleri geride kalan DGS'ye dair güncel sınav tarihi...