DGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? ÖSYM 2026 DGS Sınav Tarihi ve Takvimi Belli Oldu!

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan adayların lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026-DGS, Temmuz ayında gerçekleştirilecek.