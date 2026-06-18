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Giriş Tarihi: 18.06.2026 16:45

DGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? ÖSYM 2026 DGS Sınav Tarihi ve Takvimi Belli Oldu!

Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav tarihi, başvuru ve sonuç açıklama günü netleşti.İşte, başvuru süreçleri geride kalan DGS'ye dair güncel sınav tarihi...

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DGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? ÖSYM 2026 DGS Sınav Tarihi ve Takvimi Belli Oldu!

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan adayların lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2026-DGS, Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

DGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? ÖSYM 2026 DGS Sınav Tarihi ve Takvimi Belli Oldu!

2026 DGS Sınavı Ne Zaman, Hangi Gün?

ÖSYM tarafından paylaşılan resmi takvime göre, Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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DGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? ÖSYM 2026 DGS Sınav Tarihi ve Takvimi Belli Oldu!

DGS başvuruları ne zaman yapıldı?

2026-DGS başvuruları 15 Mayıs ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 11 Haziran 2026 olarak belirlendi.

DGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? ÖSYM 2026 DGS Sınav Tarihi ve Takvimi Belli Oldu!

2026 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 DGS sınav sonuçlarının, 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.

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