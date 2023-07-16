Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:57

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi 2023’ü duyurdu! DGS sonuçları 2023 erken açıklanır mı?

16 Temmuz 2023 saat 10'da başlayacak olan Dikey Geçiş Sınavı'na dair araştırmalar başlamış durumda. 2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusuna yanıt aramakta. ÖSYM, başvuru kılavuzunda sınav sonuçları ne zaman belli olacak yanıt verdi. MEB ve ÖSYM sınavlarının bazen erken açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, DGS sonuçları erken açıklanır mı, nasıl öğrenilir sorularını yöneltmekte. Peki, ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte konu hakkında detaylar