Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:28

DGS soruları zor muydu, sınav yorumları ile bu yıl dikey geçiş sınavı kolay mıydı? İşte 2023 DGS’ye girenlerin sınav soru yorumları

DGS sınav yorumları ve sorulara ilişkin analizler, her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavın hemen ardından gündeme geliyor. Öte yandan "2023 DGS sınav yorumları ile sorular zor muydu, kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sayısal ve Sözel sorulardan oluşan sınava ilişkin detaylar bu noktada merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı, vatandaşların eğitimlerini lisans düzeyine taşıması adına düzenleniyor. Peki, 2023 DGS sınav yorumları ile sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte detaylar...