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Haberler Fotohaber DGS soruları zor muydu, sınav yorumları ile bu yıl dikey geçiş sınavı kolay mıydı? İşte 2023 DGS’ye girenlerin sınav soru yorumları
Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:28

DGS soruları zor muydu, sınav yorumları ile bu yıl dikey geçiş sınavı kolay mıydı? İşte 2023 DGS’ye girenlerin sınav soru yorumları

DGS sınav yorumları ve sorulara ilişkin analizler, her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavın hemen ardından gündeme geliyor. Öte yandan "2023 DGS sınav yorumları ile sorular zor muydu, kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sayısal ve Sözel sorulardan oluşan sınava ilişkin detaylar bu noktada merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı, vatandaşların eğitimlerini lisans düzeyine taşıması adına düzenleniyor. Peki, 2023 DGS sınav yorumları ile sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte detaylar...

DGS soruları zor muydu, sınav yorumları ile bu yıl dikey geçiş sınavı kolay mıydı? İşte 2023 DGS’ye girenlerin sınav soru yorumları

DGS sınavı bugün ülke genelinde düzenirken adaylar sınavın hemen ardından sosyal medyadaki sınav yorumlarını merak ediyor. Bu noktada "2023 DGS sınav yorumları ile sorular zor muydu, kolay mıydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu sınava her yıl eğitimlerini önlisans düzeyinden lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar katılım sağlıyor. Sınavın kolay mı yoksa zor mu olduğu konusunda bu kapsamda araştırmalar an itibarıyla başladı. Peki, 2023 Dikey Geçiş DGS sınav yorumları ile sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte detaylar...

DGS soruları zor muydu, sınav yorumları ile bu yıl dikey geçiş sınavı kolay mıydı? İşte 2023 DGS’ye girenlerin sınav soru yorumları

DGS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

DGS 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek, meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programından mezun olan öğrenciler daha yüksek bir eğitim seviyesine ulaşma imkanı için ter dökecek.

Sınavın ardından adayların sosyal medyada paylaştığı yorumları haberimizde derleyeceğiz.

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DGS soruları zor muydu, sınav yorumları ile bu yıl dikey geçiş sınavı kolay mıydı? İşte 2023 DGS’ye girenlerin sınav soru yorumları

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 16 Temmuz, Pazar günü gerçekleşecek.

Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.

DGS soruları zor muydu, sınav yorumları ile bu yıl dikey geçiş sınavı kolay mıydı? İşte 2023 DGS’ye girenlerin sınav soru yorumları

DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?

50 sözel 50 sayısal sorunun adaylara sunulacağı sınavda toplamda 100 soru olacak. 100 soru için DGS sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS soruları zor muydu, sınav yorumları ile bu yıl dikey geçiş sınavı kolay mıydı? İşte 2023 DGS’ye girenlerin sınav soru yorumları

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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