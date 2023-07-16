DGS taban puanları 2023: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?

ÖNLİSANS BAŞARI (ÖBP) PUANI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

DGS'ye başvuran adayların yalnızca sınavdan aldığı puan değil, aynı zamanda önlisans eğitimi sırasında gördüğü derslerdeki başarısı da önemlidir. Her aday için Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.