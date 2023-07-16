DGS taban puanları 2023: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?

2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS taban puanları, sınav gününde gündemdeki yerini aldı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercihleri için bugün itibarıyla geri sayıma geçti. Adaylar, tercihlerini taban puanları ve başarı sıralamalarına göre gerçekleştirecek. Bu kapsamda DGS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırma konusu oldu. Peki, DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2023 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları…