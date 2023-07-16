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Haberler Fotohaber DGS taban puanları 2023: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.07.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 11:15

DGS taban puanları 2023: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?

2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS taban puanları, sınav gününde gündemdeki yerini aldı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercihleri için bugün itibarıyla geri sayıma geçti. Adaylar, tercihlerini taban puanları ve başarı sıralamalarına göre gerçekleştirecek. Bu kapsamda DGS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırma konusu oldu. Peki, DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2023 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları…

DGS taban puanları 2023: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla beraber DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve geçiş yapılacak bölümler gündemdeki yerini alacak. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan DGS tercih kılavuzuna göre tercih yapacak. Bu noktada DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılıyor. Peki, 2023 DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS taban puanları 2023: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM İLE DGS 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz DGS 2023 taban puanları açıklanmadı. Tercih kılavuzu ile beraber detayların belli olması bekleniyor. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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DGS taban puanları 2023: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?

2023 DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM, DGS puanlarının hesaplanma şeklini şu şekilde açıklıyor:

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS taban puanları 2023: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?

ÖNLİSANS BAŞARI (ÖBP) PUANI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

DGS'ye başvuran adayların yalnızca sınavdan aldığı puan değil, aynı zamanda önlisans eğitimi sırasında gördüğü derslerdeki başarısı da önemlidir. Her aday için Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

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