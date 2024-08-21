DGS TABAN PUANLARI KONTENJANLAR VE SIRALAMALAR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

DGS taban puanları YÖK ATLAS ile birlikte araştırılıyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayacak olan adaylar üniversitelerin dikey geçiş puanlarını araştırmaya koyuldu. Tercih ile ilgili detaylar osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, 2024 DGS taban puanları yayımlandı mı?