Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
10:54
DGS TABAN PUANLARI KONTENJANLAR VE SIRALAMALAR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?
DGS taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar adaylar tarafından araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından DGS taban puanları araştırılıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi ve kılavuzu yayımlanacak. Adaylar lisans programlarına tercih listelerini oluşturabilmek adına kontenjanları ve sıralamaları araştırıyor. Peki, ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS taban puanları ve kontenjanları 2024