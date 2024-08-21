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Haberler Fotohaber DGS TABAN PUANLARI KONTENJANLAR VE SIRALAMALAR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:54

DGS TABAN PUANLARI KONTENJANLAR VE SIRALAMALAR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

DGS taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar adaylar tarafından araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından DGS taban puanları araştırılıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi ve kılavuzu yayımlanacak. Adaylar lisans programlarına tercih listelerini oluşturabilmek adına kontenjanları ve sıralamaları araştırıyor. Peki, ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DGS taban puanları ve kontenjanları 2024

DGS TABAN PUANLARI KONTENJANLAR VE SIRALAMALAR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

DGS taban puanları YÖK ATLAS ile birlikte araştırılıyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlayacak olan adaylar üniversitelerin dikey geçiş puanlarını araştırmaya koyuldu. Tercih ile ilgili detaylar osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, 2024 DGS taban puanları yayımlandı mı?

DGS TABAN PUANLARI KONTENJANLAR VE SIRALAMALAR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu. ÖSYM'nin ilan ettiği takvim doğrultusunda DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacaktı fakat açıklanmadı. 2024 DGS sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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DGS TABAN PUANLARI KONTENJANLAR VE SIRALAMALAR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TABAN PUANLARI KONTENJANLAR VE SIRALAMALAR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

2024 DGS TABAN PUANLARI
DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Bu sebepten dolayı 2024 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI KONTENJANLAR VE SIRALAMALAR 2024: YÖK ATLAS DGS taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı mı?

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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