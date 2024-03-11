Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
13:27
DİB-MBSTS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?İşte, ÖSYM DİB-MBSTS sonuç tarihi 2024!
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı geçtiğimiz hafta sonu 9 Mart tarihinde uygulandı. Din görevlileri için uygulanan seviye tespit sınavı sonuçları sorgulanıyor. DİB MSBTS sınavına 50 bin aday katılım gösterdi. Adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek adına sonuçları araştırıyor. ÖSYM AİS Aday İşlemleri Sisteminden ilan edilecek. Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesindeki personellerin atama ve görevlendirme işlemlerinde kullanılan DİB-MBSTS sınav sonuç sorgulama ekranı, sonuçları açıklandı mı? İşte sınav sonuç ekranı