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Haberler Fotohaber DİB-MBSTS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?İşte, ÖSYM DİB-MBSTS sonuç tarihi 2024!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:27

DİB-MBSTS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?İşte, ÖSYM DİB-MBSTS sonuç tarihi 2024!

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı geçtiğimiz hafta sonu 9 Mart tarihinde uygulandı. Din görevlileri için uygulanan seviye tespit sınavı sonuçları sorgulanıyor. DİB MSBTS sınavına 50 bin aday katılım gösterdi. Adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek adına sonuçları araştırıyor. ÖSYM AİS Aday İşlemleri Sisteminden ilan edilecek. Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesindeki personellerin atama ve görevlendirme işlemlerinde kullanılan DİB-MBSTS sınav sonuç sorgulama ekranı, sonuçları açıklandı mı? İşte sınav sonuç ekranı

DİB-MBSTS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?İşte, ÖSYM DİB-MBSTS sonuç tarihi 2024!

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 9 Mart Cumartesi günü gerçekleştirildi. Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen okullarda sınava katılım gösterdi. Bu yıl DİB-MBSTS'ye 50 bin aday girdi. Sınav sonuçları ise "sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklanacak. Peki, DİB-MBSTS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?

DİB-MBSTS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?İşte, ÖSYM DİB-MBSTS sonuç tarihi 2024!

DİB-MBSTS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM yayımladığı takvimle sonuç tarihini duyurdu. 2024 ÖSYM takvimine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2024-DİB-MBSTS sonuçları 29.03.2024 tarihinde paylaşılacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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DİB-MBSTS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?İşte, ÖSYM DİB-MBSTS sonuç tarihi 2024!

MBSTS NEDİR?

MBSTS bilindiği üzere Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı anlamına gelmektedir ve her yıl yapılmakta olan bir sınavdır. MBSTS, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek için yapılmakta olan bir sınav, aynı zamanda mesleki açıdan kişilerin görevlerine tam olarak hazır olup olmadıklarını da ölçmek amacını taşımaktadır.

DİB-MBSTS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?İşte, ÖSYM DİB-MBSTS sonuç tarihi 2024!

SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DİB-MBSTS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?İşte, ÖSYM DİB-MBSTS sonuç tarihi 2024!

ÖSYM TEMEL SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!

9 Mart tarihinde gerçekleştirilen DİB MBSTS sınavlarının ardından temel soru ve cevap kitapçığı yayımlandı. Sınav sonuçları hesaplamak isteyenler için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/

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