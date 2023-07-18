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Haberler Fotohaber Dicle Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Dicle Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:32

Dicle Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Dicle Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Dicle Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Dicle Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte Dicle Üniversitesi sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Dicle Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Dicle Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Dicle üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. Diyarbakır'da yer alan üniversite, birçok öğrencinin radarında. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte Dicle Üniversitesi taban puanları 2023

Dicle Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Dicle Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 250+7
240+6
240+6
220+6		 257
246
246
226		 19.061
16.281
16.600
15.037		 497,65212
440,59398
498,48475
478,40095
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
110+3
110+3		 123
123
113
113		 34.870
29.921
28.800
25.967		 476,01474
417,86228
481,19799
457,30149
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 53.064
44.978
43.100
42.347		 453,98747
398,28123
463,40698
430,93389
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 67.807
64.785
60.800
76.453		 437,52535
375,95259
442,84148
385,60116
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3


 103


 101.083


 404,50907
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Dicle Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Dicle Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 109.379
104.954
109.000
136.135		 397,12246
339,06793
390,40408
330,54221
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 154.536
138.791
154.000
172.808		 362,99939
314,55160
353,32332
308,16803
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 243.950
237.787
243.000
281.691		 317,80827
267,08101
304,43823
265,68735
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 115+3
115+3
110+3
100+3		 52
88
113
103		 Dolmadı
Dolmadı
219.000
198.929		 Dolmadı
Dolmadı
315,53226
295,44553
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2


 52


 276.197


 305,81321
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
20+1
30+1
50+2		 11
14
12
16		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
100+3
100+3		 65
48
44
90		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
100+3
100+3		 43
62
80
103		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
288.174		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
263,83280
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 324.517
356.477
327.000
324.112		 290,57643
233,79162
274,49777
254,45735
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
50+2
50+2		 41
41
52
52		 374.102
381.125
400.000
367.600		 277,51117
224,20840
255,34284
244,76600
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 380.493
380.277
382.000
413.858		 275,99892
224,92261
259,74047
235,86235
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21
6
16
16		 414.206
Dolmadı
433.000
438.069		 268,60986
Dolmadı
248,29337
231,40768
Dicle Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Dicle Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
17
26
26		 422.304
Dolmadı
407.000
391.698		 266,96411
Dolmadı
253,83130
239,95942
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
20
41
41		 437.851
Dolmadı
454.000
460.035		 263,87958
Dolmadı
244,14053
226,35160
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
8
31
29		 475.295
Dolmadı
466.000
Dolmadı		 257,14799
Dolmadı
241,97742
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
4
21
16		 497.859
Dolmadı
508.000
Dolmadı		 253,52835
Dolmadı
234,54693
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
 31
4
31
 574.949
Dolmadı
563.000
 242,76057
Dolmadı
226,59590
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31

31
11		 586.532
Dolmadı
575.000
Dolmadı		 241,35659
Dolmadı
225,05171
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 280+7
280+7
280+7
280+7		 287
287
287
287		 49.239
54.631
26.700
38.676		 404,90113
345,35662
408,37158
387,33631
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 93.461
84.902
70.900
99.310		 381,77072
327,58492
378,57445
348,43419
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 129.324
116.818
98.600
 366,55031
312,96217
364,86046
Dicle Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Dicle Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 413.768
522.426
464.000
443.426		 299,42563
231,23963
266,74149
261,02016
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu		 Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
67
72
72		 550.685
Dolmadı
480.000
385.455		 281,35156
Dolmadı
264,27710
269,71112
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
51
62
82		 621.819
Dolmadı
543.000
563.643		 273,44150
Dolmadı
255,21821
245,92766
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
80+2
70+2		 72
54
82
72		 676.186
Dolmadı
673.000
545.011		 267,89971
Dolmadı
239,23207
248,06528
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
24
72
72		 760.691
Dolmadı
748.000
775.302		 259,96770
Dolmadı
231,28382
223,24494
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
8
41
52		 863.315
Dolmadı
843.000
721.515		 251,15757
Dolmadı
222,61314
229,83296
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
15
62
62		 875.716
Dolmadı
813.000
800.702		 250,15420
Dolmadı
225,14354
217,46151
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
55+2
55+2		 62
18
57
52		 880.984
Dolmadı
982.000
Dolmadı		 249,73168
Dolmadı
204,66348
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
17
41
41		 893.021
Dolmadı
710.000
729.593		 248,76250
Dolmadı
235,23114
228,99091
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 19.699
18.693
16.700
17.806		 412,18176
378,00782
396,08163
388,17505
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (Diyarbakır)(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 50+2


 52


 36.522


 365,03076
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