Dicle Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Dicle Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları

Dicle Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Dicle Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte Dicle Üniversitesi sıralaması, kontenjanları ve taban puanları
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|250+7
240+6
240+6
220+6
|257
246
246
226
|19.061
16.281
16.600
15.037
|497,65212
440,59398
498,48475
478,40095
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
110+3
110+3
|123
123
113
113
|34.870
29.921
28.800
25.967
|476,01474
417,86228
481,19799
457,30149
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|53.064
44.978
43.100
42.347
|453,98747
398,28123
463,40698
430,93389
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|67.807
64.785
60.800
76.453
|437,52535
375,95259
442,84148
385,60116
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
—
—
—
|103
—
—
—
|101.083
—
—
—
|404,50907
—
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|109.379
104.954
109.000
136.135
|397,12246
339,06793
390,40408
330,54221
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|154.536
138.791
154.000
172.808
|362,99939
314,55160
353,32332
308,16803
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|243.950
237.787
243.000
281.691
|317,80827
267,08101
304,43823
265,68735
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|115+3
115+3
110+3
100+3
|52
88
113
103
|Dolmadı
Dolmadı
219.000
198.929
|Dolmadı
Dolmadı
315,53226
295,44553
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|276.197
—
—
—
|305,81321
—
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
20+1
30+1
50+2
|11
14
12
16
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
100+3
100+3
|65
48
44
90
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
100+3
100+3
|43
62
80
103
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
288.174
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
263,83280
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|324.517
356.477
327.000
324.112
|290,57643
233,79162
274,49777
254,45735
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
50+2
50+2
|41
41
52
52
|374.102
381.125
400.000
367.600
|277,51117
224,20840
255,34284
244,76600
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|380.493
380.277
382.000
413.858
|275,99892
224,92261
259,74047
235,86235
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
6
16
16
|414.206
Dolmadı
433.000
438.069
|268,60986
Dolmadı
248,29337
231,40768
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
17
26
26
|422.304
Dolmadı
407.000
391.698
|266,96411
Dolmadı
253,83130
239,95942
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
20
41
41
|437.851
Dolmadı
454.000
460.035
|263,87958
Dolmadı
244,14053
226,35160
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
8
31
29
|475.295
Dolmadı
466.000
Dolmadı
|257,14799
Dolmadı
241,97742
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
4
21
16
|497.859
Dolmadı
508.000
Dolmadı
|253,52835
Dolmadı
234,54693
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
—
|31
4
31
—
|574.949
Dolmadı
563.000
—
|242,76057
Dolmadı
226,59590
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
—
31
11
|586.532
Dolmadı
575.000
Dolmadı
|241,35659
Dolmadı
225,05171
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|280+7
280+7
280+7
280+7
|287
287
287
287
|49.239
54.631
26.700
38.676
|404,90113
345,35662
408,37158
387,33631
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|93.461
84.902
70.900
99.310
|381,77072
327,58492
378,57445
348,43419
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|129.324
116.818
98.600
—
|366,55031
312,96217
364,86046
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|413.768
522.426
464.000
443.426
|299,42563
231,23963
266,74149
261,02016
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
67
72
72
|550.685
Dolmadı
480.000
385.455
|281,35156
Dolmadı
264,27710
269,71112
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
51
62
82
|621.819
Dolmadı
543.000
563.643
|273,44150
Dolmadı
255,21821
245,92766
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
80+2
70+2
|72
54
82
72
|676.186
Dolmadı
673.000
545.011
|267,89971
Dolmadı
239,23207
248,06528
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
24
72
72
|760.691
Dolmadı
748.000
775.302
|259,96770
Dolmadı
231,28382
223,24494
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
8
41
52
|863.315
Dolmadı
843.000
721.515
|251,15757
Dolmadı
222,61314
229,83296
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
15
62
62
|875.716
Dolmadı
813.000
800.702
|250,15420
Dolmadı
225,14354
217,46151
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
55+2
55+2
|62
18
57
52
|880.984
Dolmadı
982.000
Dolmadı
|249,73168
Dolmadı
204,66348
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
17
41
41
|893.021
Dolmadı
710.000
729.593
|248,76250
Dolmadı
235,23114
228,99091
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|19.699
18.693
16.700
17.806
|412,18176
378,00782
396,08163
388,17505
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (Diyarbakır)(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|36.522
—
—
—
|365,03076
—
—
—