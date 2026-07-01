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Giriş Tarihi: 01.07.2026 01:36

DİKEY GEÇİŞ SINAV GÜNÜ 2026: DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimiyle belli oldu!

Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı için tarih yaklaşırken, adaylar DGS ne zaman yapılacak sorusunu araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav tarihi netleşti. İşte, 2026 DGS'ye dair detaylar...

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DİKEY GEÇİŞ SINAV GÜNÜ 2026: DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimiyle belli oldu!

2026 DGS'ye hazırlanacak adaylar, sınav takvimindeki önemli tarihleri yakından takip ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı güncel takvimde sınav günü ve sonuçların açıklanacağı tarih yer aldı. Sınava katılacak adaylar, ilerleyen günlerde sınav giriş belgeleri üzerinden salon ve bina bilgilerine ulaşabilecek.

DİKEY GEÇİŞ SINAV GÜNÜ 2026: DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimiyle belli oldu!

2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak.

DGS, ön lisans mezunları ile son sınıfta öğrenim gören adayların lisans programlarına geçişi için uygulanacak.

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DİKEY GEÇİŞ SINAV GÜNÜ 2026: DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimiyle belli oldu!

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 DGS başvuruları, 15 Mayıs 2026 tarihinde başladı ve 2 Haziran 2026 tarihinde sona erdi.

Başvuru işlemlerini süresinde tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü de uygulandı.

DİKEY GEÇİŞ SINAV GÜNÜ 2026: DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimiyle belli oldu!

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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