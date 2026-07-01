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DİKEY GEÇİŞ SINAV GÜNÜ 2026: DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimiyle belli oldu!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 01:36
DİKEY GEÇİŞ SINAV GÜNÜ 2026: DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM takvimiyle belli oldu!
Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı için tarih yaklaşırken, adaylar DGS ne zaman yapılacak sorusunu araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav tarihi netleşti. İşte, 2026 DGS'ye dair detaylar...