Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihi ve ücreti açıklandı!

DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları ön lisans öğrencileri ve mezunları tarafından araştırılıyor. 60 sözel 60 sayısal sorudan oluşan Dikey Geçiş Sınavı'na eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar giriyor. Geçen yıl 2022' de yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın bu yıl ne zaman yapılacağı hakkındaki tarih araştırmaları yoğunluk kazandı. Sınav başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte DGS 2023 başvuru tarihi ve sınava dair tüm merak edilenler.