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Haberler Fotohaber Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihi ve ücreti açıklandı!
Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:19

Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihi ve ücreti açıklandı!

İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan ve eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların merakla beklediği DGS başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar ile Dikey Geçiş Sınavı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor soruları netlik kazandı. Sınav başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Başvurular için duyurulan tarih yaklaşırken adaylar DGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusuyla 2023 DGS başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmaları hızlandırdı. İşte sınavın yapılacağı tarihler ve sınav hakkında merak edilen tüm detaylar.

Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihi ve ücreti açıklandı!

DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları ön lisans öğrencileri ve mezunları tarafından araştırılıyor. 60 sözel 60 sayısal sorudan oluşan Dikey Geçiş Sınavı'na eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar giriyor. Geçen yıl 2022' de yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın bu yıl ne zaman yapılacağı hakkındaki tarih araştırmaları yoğunluk kazandı. Sınav başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte DGS 2023 başvuru tarihi ve sınava dair tüm merak edilenler.

Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihi ve ücreti açıklandı!

2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 DGS başvuruları 26 Mayıs 2023 ile 05 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 13 Haziran 2023 günü saat 23:59'a kadar kabul edilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak. Sisteme giriş yapan adaylar katılacakları oturumları belirleyecek ve sonrasında anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

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Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihi ve ücreti açıklandı!

DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihi ve ücreti açıklandı!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihi ve ücreti açıklandı!

2023 DGS SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS başvuru işlemleri başlamadan önce ÖSYM tarafından kılavuz açıklanacak ve güncel sınav ücretleri o kılavuzda yer alacak. 2022 DGS sınav ücreti 190 TL olarak belirlenmişti.

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