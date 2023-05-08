Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
11:19
Dikey Geçiş Sınavı DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihi ve ücreti açıklandı!
İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan ve eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların merakla beklediği DGS başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar ile Dikey Geçiş Sınavı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor soruları netlik kazandı. Sınav başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Başvurular için duyurulan tarih yaklaşırken adaylar DGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusuyla 2023 DGS başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmaları hızlandırdı. İşte sınavın yapılacağı tarihler ve sınav hakkında merak edilen tüm detaylar.