DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM || Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? CANLI İZLE!

Sevda, Kenan'ın kurduğu oyunları öğrenir. Kararsızlık içindeki Sevda'nın karşısında, Efkan'dan büyük bir teklif alan Kenan vardır. Kenan'ın bu teklif karşısındaki kararı hem Rona ailesini hem de Dündar'ı etkileyecektir.