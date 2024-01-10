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Giriş Tarihi: 10.01.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 17:58

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM || Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? CANLI İZLE!

Dilek taşı yeni bölüm için heyecan dorukta. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. İşte, 18. bölüm detayları!

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM || Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? CANLI İZLE!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Dilek Taşı'nda bu hafta heyecan dorukta. Figen bu bölümde annesi olduğundan habersiz şekilde, Fatma'yla aynı masaya oturur. Bu durum sonucunda neler olacak izleyici merakla bekliyor. Figen annesi olduğunu öğrenecek mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı Dilek Taşı 18. bölümde!

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM || Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? CANLI İZLE!

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM CANLI İZLE!

Dizinin yeni bölümü tek parça olarak henüz yayınlanmadı. Saat 20.00'da başlayacak diziyi, aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar;

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DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM || Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? CANLI İZLE!

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM KONUSU

Dilek Taşı'nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Figen, Harun'un babası olduğunu öğrenince yıkılır. Mustafa'nın uzattığı elden güç almaya çalışır. Asuman, Ronaların çatısı altında yaşayamayacaklarını söyleyerek memlekete dönmek ister. Ebru'nun bu karara verdiği tepki dengeleri değiştirir.

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM || Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? CANLI İZLE!

Figen, annesi olduğundan habersiz Fatma'yla aynı masaya oturur. Bu gizemli kadına karşı, içinde yakınlık hissi uyanır. Fatma ve Macide arasındaki savaşın Figen'in hayatındaki etkisi büyük olacağa benzer. Figen ve ailesi zor zamanlar içinden geçerken Mustafa'nın uzattığı ele, Figen'in karşılık verip vermeyeceği merak konusudur.

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM || Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? CANLI İZLE!

Sevda, Kenan'ın kurduğu oyunları öğrenir. Kararsızlık içindeki Sevda'nın karşısında, Efkan'dan büyük bir teklif alan Kenan vardır. Kenan'ın bu teklif karşısındaki kararı hem Rona ailesini hem de Dündar'ı etkileyecektir.

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