Giriş Tarihi: 10.01.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
17:58
DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM || Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? CANLI İZLE!
Dilek taşı yeni bölüm için heyecan dorukta. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. İşte, 18. bölüm detayları!