Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
14:41
DİLEK TAŞI bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 17. bölüm ne zaman?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak ediliyor. Yeni yıl haftasında birçok dizi yayın hayatına arar verirken, gözler Dilek Taşı dizisine çevrildi. 17. bölüm fragmanı yayınlanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyordu. Peki, Dilek Taşı bu akşam var mı, 3 Ocak Kanal D yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?