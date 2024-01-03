DİLEK TAŞI bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 17. bölüm ne zaman?

DİLEK TAŞI 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Mustafa, Figen'i kendisinden uzaklaştırıyor!"

Yaralı halde olan Mustafa ve Figen, Kemal'in adamlarından kaçmayı başarırlar ancak polis her yerde ikisini aramaktadır. Mustafa, Figen'i tehlikelerden korumak için onu yanından uzaklaştırma kararı alır. Yaşananlara anlam veremeyen Figen'in ise kalbi kırılır.