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Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 14:41

DİLEK TAŞI bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 17. bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak ediliyor. Yeni yıl haftasında birçok dizi yayın hayatına arar verirken, gözler Dilek Taşı dizisine çevrildi. 17. bölüm fragmanı yayınlanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyordu. Peki, Dilek Taşı bu akşam var mı, 3 Ocak Kanal D yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman?

DİLEK TAŞI bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 17. bölüm ne zaman?

Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı yeni bölüm bugün yayınlanacak mı sorusu yanıt arıyor. 17. bölüm fragmanı yayınlanan dizinni yeni bölümüne, yeni oyuncular dahil olacak. Merakla beklenen yeni bölüm için geri sayıma başlayan izleyici son dakika yeni bölüm var mı araştırıyor. Peki, Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?

DİLEK TAŞI bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 17. bölüm ne zaman?

DİLEK TAŞI 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Mustafa, Figen'i kendisinden uzaklaştırıyor!"

Yaralı halde olan Mustafa ve Figen, Kemal'in adamlarından kaçmayı başarırlar ancak polis her yerde ikisini aramaktadır. Mustafa, Figen'i tehlikelerden korumak için onu yanından uzaklaştırma kararı alır. Yaşananlara anlam veremeyen Figen'in ise kalbi kırılır.

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DİLEK TAŞI bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 17. bölüm ne zaman?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Yabancı Sinema Dünya'nın Kurtuluş Günü

DİLEK TAŞI bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 17. bölüm ne zaman?

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Dilek Taşı 17. bölüm 3 Ocak 2024 Perşembe akşamı saat 20:00'de özetiyle birlikte başlayacak.

Kadroya yeni isimler dahil olacak.

DİLEK TAŞI bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı ile Dilek Taşı 17. bölüm ne zaman?
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