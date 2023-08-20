Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Dilek Taşı dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 20.08.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 21:14

Dilek Taşı dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarının yeni dizi projesi Dilek Taşı için geri sayım devam ediyor. Hazal Subaşı, Salih Bademci ve Ozan Dolunay'ı buluşturan dizi, sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Pastel Film imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Gülden Karaböcek'in seslendirdiği "Dilek Taşı şarkısının yer aldığı tanıtım dikkatleri üzerine çekti. Şimdi izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar araştırıyor. Peki, Dilek Taşı dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Dilek Taşı dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Dilek Taşı dizisi için geri sayım resmen başladı. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Perihan Savaş gibi oyuncuları buluşturan dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Sosyal medyada ilgi gören tanıtım sonrası dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Pastel Film imzalı dizi; 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Peki, Dilek Taşı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Dilek Taşı dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

DİLEK TAŞI DİZİSİ İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı Pastel Film imzalı Dilek Taşı dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Gülden Karaböcek'in seslendirdiği "Dilek Taşı" şarkısının yer aldığı tanıtım sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dilek Taşı dizisi ilk tanıtımı izlemek için: https://www.kanald.com.tr/dilek-tasi/fragmanlar/dilek-tasi-fragmani

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilek Taşı dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Dilek Taşı dizisin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu iile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Dilek Taşı dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Salih Bademci ve Hazal Subaşı'yı başrollerinde bir araya getiren Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyici ile buluşturacak.

Dizi 50'li yaşlarında olan Cemre ve Sinan çiftinin Ayasofya'daki Dilek Taşı'nın başındaki sahnesinden açılıp geçmişlerine uzanıyor.

Merakla beklenen dizi, idam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak verilmesini konu alıyor.

Dilek Taşı dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin hikâyesi 1987 yılıyla başlıyor. Aras Rona ve Rüçhan Rona oldukça varlıklı bir ailedir. Figen Kutlu (Hazal Subaşı) ailesiyle Rona'ların müştemilatında yaşamaktadır.

İdamla yargılanan Mustafa'nın (Salih Bademci) eşi vefat ettiği için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona'lar evlat edinmek zorunda kalır. Çok etkileyici bir hikâyesi olan, seyirciye gözyaşı döktürecek olan "Dilek Taşı" eylülde Kanal D'de ekrana gelecek.

SON DAKİKA