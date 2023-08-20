Giriş Tarihi: 20.08.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 21:14

Dilek Taşı dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarının yeni dizi projesi Dilek Taşı için geri sayım devam ediyor. Hazal Subaşı, Salih Bademci ve Ozan Dolunay'ı buluşturan dizi, sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Pastel Film imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Gülden Karaböcek'in seslendirdiği "Dilek Taşı şarkısının yer aldığı tanıtım dikkatleri üzerine çekti. Şimdi izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar araştırıyor. Peki, Dilek Taşı dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Dilek Taşı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.