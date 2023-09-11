Dilek Taşı nerede çekiliyor? Yeni Kanal D dizisi Dilek Taşı çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 11.09.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 20:47

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Dilek Taşı nerede çekiliyor merak ediliyor. Dönem dizisi olarak izleyici karşısına çıkan yapımın çekildiği mekanlar ve kostümler dikkat çekiyor. Başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı yeni dizi çekim yerleri ile araştırılıyor. Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede çekiliyor soruları yanıt arıyor. Her Perşembe akşamı ekranlara gelen yapım, çekildiği mekanlar yanı sıra oyuncu kadrosu ve hikayesi ile gündemde. Peki, Dilek Taşı nerede çekiliyor, hangi şehirde ve kasabada çekiliyor? İşte dizi hakkında merak edilenler…