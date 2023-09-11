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Haberler Fotohaber Dilek Taşı nerede çekiliyor? Yeni Kanal D dizisi Dilek Taşı çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 11.09.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 20:47

Dilek Taşı nerede çekiliyor? Yeni Kanal D dizisi Dilek Taşı çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Dilek Taşı nerede çekiliyor merak ediliyor. Dönem dizisi olarak izleyici karşısına çıkan yapımın çekildiği mekanlar ve kostümler dikkat çekiyor. Başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı yeni dizi çekim yerleri ile araştırılıyor. Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede çekiliyor soruları yanıt arıyor. Her Perşembe akşamı ekranlara gelen yapım, çekildiği mekanlar yanı sıra oyuncu kadrosu ve hikayesi ile gündemde. Peki, Dilek Taşı nerede çekiliyor, hangi şehirde ve kasabada çekiliyor? İşte dizi hakkında merak edilenler…

Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Kanal D’nin yeni dizisi başlıyor! Dilek Taşı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi!

Dilek Taşı çekim yerleri ile gündemdeki yerini aldı. Kanal D ekranlarının yeni dizi projesi, her hafta Perşembe günleri ekranlara gelecek. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrolünde yer aldığı yapımda kullanılan mekanlar ve kostümler oldukça dikkat çekiyor. İlk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan dönem dizisi Dilek Taşı nerede çekiliyor sorusu yanıt arıyor. 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan dizi, 1. Bölümü ile takip ediliyor. Peki, Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede çekiliyor? İşte, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Kanal D’nin yeni dizisi başlıyor! Dilek Taşı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi!

DİLEK TAŞI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Dilek Taşı dizisi yayın hayatına başlıyor.

Başrolde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ı buluşturan Dilek Taşı, 7 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor.

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Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Kanal D’nin yeni dizisi başlıyor! Dilek Taşı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi!

DİLEK TAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Dilek Taşı dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerine kurulan platolarda gerçekleştiriliyor. Dizi, 80'li yılların İstanbul'unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatıyor.

Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Kanal D’nin yeni dizisi başlıyor! Dilek Taşı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi!

DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dizinin tanıtım fragmanlarında hikayenin gerçek olup olmadığına dair bir ibare yayımlanmadı. Ancak dizinin dönem yapımı olması sebebiyle tarihsel olayların gerçeklik taşıyacağı öngörülüyor.

Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Kanal D’nin yeni dizisi başlıyor! Dilek Taşı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi!

DİLEK TAŞI KONUSU

Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı Pastel Film imzalı Dilek Taşı dizisi, 1980'li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyici ile buluşturacak.

Dizi 50'li yaşlarında olan Cemre ve Sinan çiftinin Ayasofya'daki Dilek Taşı'nın başındaki sahnesinden açılıp geçmişlerine uzanıyor.

Merakla beklenen dizi, idam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak verilmesini konu alıyor.

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