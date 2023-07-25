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Haberler Fotohaber DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Türkiye MTA Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:17

DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Türkiye MTA Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

Adana'da bu sabah 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı Kahramanmaraş depremini akıllara getirirken, sarsıntının merkezinin Adana'nın Kozan ilçesi olduğu duyuruldu. Depremin ardından ise, 'Diri Fay Hattı Haritası 2023' yeniden araştırılmaya başlandı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay hattı haritası 2023'ü paylaştı ve hangi illerden fay hattı geçiyor sorusu ile ilgili bilgi verdi. Peki, Türkiye MTA Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte detaylar;

DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Türkiye MTA Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Yenilenmiş diri fay hattı haritası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi. 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan aktif faylar 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesine sahip bulunuyor. İşte MTA diri fay hattı haritası sorgulama ekranı ile diri fay haritası

DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Türkiye MTA Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER VE İLÇELER

AFAD tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritası üzerinde illerin risk durumları kontrol ediliyor. Türkiye'nin büyük fay hatları olan Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler zemin sorgulamalarına başladı.

Harita üzerinde koyu kırmızı ile işaretlenmiş 1. Derece deprem bölgeleri olası bir depremde en çok etkilenecek noktaları gösteriyor. 2. 3. ve en az riske sahip iller de belirlenmiş durumda.

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DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Türkiye MTA Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

45 ilde 110 ilçeyi kapsayan aktif faylar 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesine sahip bulunuyor.

İşte, o iller!

DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Türkiye MTA Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİRLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Türkiye MTA Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

KAHRAMANMARAŞ

MANISA,

MUĞLA,

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA,

TOKAT

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