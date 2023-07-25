DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023 | Türkiye MTA Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu öğren!

Adana'da bu sabah 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı Kahramanmaraş depremini akıllara getirirken, sarsıntının merkezinin Adana'nın Kozan ilçesi olduğu duyuruldu. Depremin ardından ise, 'Diri Fay Hattı Haritası 2023' yeniden araştırılmaya başlandı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay hattı haritası 2023'ü paylaştı ve hangi illerden fay hattı geçiyor sorusu ile ilgili bilgi verdi. Peki, Türkiye MTA Fay Hattı Haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte detaylar;