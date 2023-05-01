Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:32

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu yapacaklar dikkat! DİB 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı. Açıklamada; aşçı, temizlik, şoför ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına 4 bin 538 sözleşmeli personel alınacağı kaydedilmişti. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise bu noktada "2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 4 bin 538 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler…