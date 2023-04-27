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Haberler Fotohaber DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: 4 bin 538 DİB Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları belli mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 21:18 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 21:18

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: 4 bin 538 DİB Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları belli mi?

Diyanet İşleri personel alımı branş dağılımı, şartları ve kontenjanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Başkanlığın taşra teşkilatında görev alacak 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Vatandaşlar, Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Gelecek haftaya kadar sürecek olan Diyanet personel alımı 2023 başvuru ekranı erişime açılmış durumda. Peki, 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İşte detaylar

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: 4 bin 538 DİB Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları belli mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve detaylar Resmi Gazete'de paylaşıldı. 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yayınlanan ilanda yayınlandı. KPSS şartlı alım Diyanet'in taşra teşkilatlanması için yapılacak. Peki, Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? İşte detaylar

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: 4 bin 538 DİB Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları belli mi?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre, Başkanlığın taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere aşçı, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacak.

Başvurular 26 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

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DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: 4 bin 538 DİB Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları belli mi?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

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DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: 4 bin 538 DİB Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları belli mi?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: 4 bin 538 DİB Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları belli mi?

SINAV KONULARI

Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

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