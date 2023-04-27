DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI: 4 bin 538 DİB Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları belli mi?

Diyanet İşleri personel alımı branş dağılımı, şartları ve kontenjanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Başkanlığın taşra teşkilatında görev alacak 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Vatandaşlar, Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Gelecek haftaya kadar sürecek olan Diyanet personel alımı 2023 başvuru ekranı erişime açılmış durumda. Peki, 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İşte detaylar