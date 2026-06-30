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Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? 2026 yaz Kur’an kursu kayıt tarihleri
Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:06
Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? 2026 yaz Kur’an kursu kayıt tarihleri
Yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi almak isteyen çocuklar ile ailelerin gündeminde Diyanet İşleri Başkanlığı kursları yer alıyor. İl ve ilçe müftülükleri aracılığıyla yürütülen kurslar için kayıt süreci devam ederken, eğitimlerin başlayacağı tarih de belli oldu. Diyanet Kur'an kursları ne zaman başlıyor sorusu, yaz dönemine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2026 yaz Kur'an kursu kayıt ve eğitim takvimi…