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Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:06

Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? 2026 yaz Kur’an kursu kayıt tarihleri

Yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi almak isteyen çocuklar ile ailelerin gündeminde Diyanet İşleri Başkanlığı kursları yer alıyor. İl ve ilçe müftülükleri aracılığıyla yürütülen kurslar için kayıt süreci devam ederken, eğitimlerin başlayacağı tarih de belli oldu. Diyanet Kur'an kursları ne zaman başlıyor sorusu, yaz dönemine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2026 yaz Kur'an kursu kayıt ve eğitim takvimi…

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Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? 2026 yaz Kur’an kursu kayıt tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları, okulların kapanmasının ardından birçok ilde uygulanacak. Çocuklar ve gençler için hazırlanan programlarda Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve sosyal faaliyetler de yer alacak.

Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? 2026 yaz Kur’an kursu kayıt tarihleri

DİYANET KUR'AN KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı yaz Kur'an kursları, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak,14 Ağustos 2026 Cuma günü sona erecek.

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Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? 2026 yaz Kur’an kursu kayıt tarihleri

DİYANET YAZ KUR'AN KURSU KAYITLARI NE ZAMAN?

Diyanet yaz Kur'an kursları için kayıtlar 22 Haziran 2026 tarihinde başladı.

Kayıt işlemleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Kurslar başladıktan sonra da belirlenen tarihe kadar kayıt yaptırılabilecek

Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? 2026 yaz Kur’an kursu kayıt tarihleri

YAZ KUR'AN KURSLARINDA HANGİ EĞİTİMLER VERİLECEK?

Diyanet yaz Kur'an kurslarında öğrencilere Kur'an-ı Kerim eğitimi verilecek.

Program kapsamında ayrıca temel dini bilgiler, ibadet bilgisi, ahlak, değerler eğitimi ve sosyal-kültürel faaliyetler de yer alacak.

Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? 2026 yaz Kur’an kursu kayıt tarihleri

YAZ KUR'AN KURSLARINA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Yaz Kur'an kursları, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek. Katılımcılar, kurs merkezlerinde sunulan yarım gün ya da tam gün eğitim programlarından yararlanabilecek.

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