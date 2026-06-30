Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? 2026 yaz Kur’an kursu kayıt tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları, okulların kapanmasının ardından birçok ilde uygulanacak. Çocuklar ve gençler için hazırlanan programlarda Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve sosyal faaliyetler de yer alacak.