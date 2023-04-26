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Haberler Fotohaber DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 4538 kişilik Diyanet İşleri personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu
Giriş Tarihi: 26.04.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 23:38

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 4538 kişilik Diyanet İşleri personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu

Diyanet personel alımı başvuru kılavuzu 2023 yayımlandı. Taşra teşkilatına KPSS şartlı 2099 kadın 2429 erkek toplamda 4538 kişi alınacak. Diyanet personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı belli olurken, müracaatlar "sinav.diyanet.gov.tr" üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyenler, "Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alımıyla kamuda istihdam sağlanmaya devam ediyor. Peki, Diyanet İşleri personel alımı ne zaman? Diyanet personel alımı 2023 kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl? İşte detaylar

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 4538 kişilik Diyanet İşleri personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu

Diyanet personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları yayımlanan kılavuz ile belli oldu. KPSS şartlı taşra teşkilatında toplam 4538 kişi istihdam edilecek. Başvuru yapmak isteyenler, ""Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte "Diyanet personel alımı başvuru tarihleri 2023

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 4538 kişilik Diyanet İşleri personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu

DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

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DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 4538 kişilik Diyanet İşleri personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmama

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 4538 kişilik Diyanet İşleri personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu

PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.04.2023-05.05.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 4538 kişilik Diyanet İşleri personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu

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