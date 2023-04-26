Giriş Tarihi: 26.04.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 23:38

DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 4538 kişilik Diyanet İşleri personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu

Diyanet personel alımı başvuru kılavuzu 2023 yayımlandı. Taşra teşkilatına KPSS şartlı 2099 kadın 2429 erkek toplamda 4538 kişi alınacak. Diyanet personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı belli olurken, müracaatlar "sinav.diyanet.gov.tr" üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyenler, "Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alımıyla kamuda istihdam sağlanmaya devam ediyor. Peki, Diyanet İşleri personel alımı ne zaman? Diyanet personel alımı 2023 kontenjanlar ve branş dağılımı nasıl? İşte detaylar