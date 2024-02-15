Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları sorgulama 2024 | TOKİ Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Diyarbakır deprem konutları kura sonucu sorgulama isim listesi araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar kura çekiminin ardından belli olacak. 3+1 olarak inşa edilecek konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar.