Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları sorgulama 2024 | TOKİ Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:45
Diyarbakır deprem konutları kura çekimi için geri sayım başladı. 6 bin 40 konuttan oluşan proje Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde 321 blok olarak planlandı. 6 Şubat depremlerin ardından, yeni yapılan konutlar yakında sahipleriyle kavuşacak. Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi. Peki, AFAD Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.