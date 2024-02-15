Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları sorgulama 2024 | TOKİ Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:45

Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları sorgulama 2024 | TOKİ Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Diyarbakır deprem konutları kura çekimi için geri sayım başladı. 6 bin 40 konuttan oluşan proje Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde 321 blok olarak planlandı. 6 Şubat depremlerin ardından, yeni yapılan konutlar yakında sahipleriyle kavuşacak. Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi. Peki, AFAD Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları sorgulama 2024 | TOKİ Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Diyarbakır deprem konutları kura sonucu sorgulama isim listesi araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar kura çekiminin ardından belli olacak. 3+1 olarak inşa edilecek konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar.

Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları sorgulama 2024 | TOKİ Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından 5 etap halinde 321 bloktan oluşan 6 bin 40, Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşaat çalışmalarına başlandı.

Tamamı 3+1 olarak inşa edilen konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları sorgulama 2024 | TOKİ Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Hazro ilçesinde de 3+1 ve 2+1 olacak şekilde 142 konutun da inşa çalışmalarına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tek katlı, 3+1, brüt 130 metrekare, net 116.57 metrekare olarak projelendirilen 104 köy tipi afet konutunun da yapımına başlandı.

Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları sorgulama 2024 | TOKİ Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

DİYARBAKIR'DA 859 KONUT TESLİME HAZIR

Kent genelinde yapımı süren konutlardan 823'ü ile 36 da köy tipi afet konutu olmak üzere 859'u teslime hazır hale getirildi.

Teslime hazır konutların yol, su, elektrik, kanalizasyon, ada içi yollar, telefon hatları, çevre aydınlatma, peyzaj ve ada içi yeşil alan çalışmaları da eş zamanlı tamamlandı.

Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları sorgulama 2024 | TOKİ Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

DİYARBAKIR DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından 5 etap halinde 321 bloktan oluşan 6 bin 40, Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşa çalışmasında sona gelindi. Tamamlanan konutlar bu ay çekilecek kurayla sahiplerini bulacak. Diyarbakır deprem konutları kura çekimi tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON DAKİKA