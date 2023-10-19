Giriş Tarihi: 19.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 16:00

Diziler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Milli yas sebebiyle Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz 19 Ekim Perşembe bugün hangi yayınlanacak mı, hangi diziler var?

Milli yas nedeniyle bazı yapımlar ve organizasyonların iptal edilmesi sebebiyle diziler bu akşam var mı yok mu sorusu gündeme geldi. Söz konusu İsrail'in hastaneye bombalı saldırısı sebebiyle edilen yas ilanın ardından dün dizilerin yayınına ara verilmişti. Perşembe akşamları tv'de Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz gibi dizlerin yeni bölümleri seyirci ile buluşuyor. Dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam yayınlanıp yayımlanmayacağı merak ediliyor. Dizi severler şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Diziler bu akşam var mı yok mu? 19 Ekim Perşembe bugün hangi diziler var? İşte, 19 Ekim Perşembe günü tv'de yayınlanacak diziler…