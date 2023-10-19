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Haberler Fotohaber Diziler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Milli yas sebebiyle Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz 19 Ekim Perşembe bugün hangi yayınlanacak mı, hangi diziler var?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 16:00

Diziler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Milli yas sebebiyle Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz 19 Ekim Perşembe bugün hangi yayınlanacak mı, hangi diziler var?

Milli yas nedeniyle bazı yapımlar ve organizasyonların iptal edilmesi sebebiyle diziler bu akşam var mı yok mu sorusu gündeme geldi. Söz konusu İsrail'in hastaneye bombalı saldırısı sebebiyle edilen yas ilanın ardından dün dizilerin yayınına ara verilmişti. Perşembe akşamları tv'de Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz gibi dizlerin yeni bölümleri seyirci ile buluşuyor. Dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam yayınlanıp yayımlanmayacağı merak ediliyor. Dizi severler şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Diziler bu akşam var mı yok mu? 19 Ekim Perşembe bugün hangi diziler var? İşte, 19 Ekim Perşembe günü tv'de yayınlanacak diziler…

Diziler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz 19 Ekim Perşembe bugün hangi diziler var?

Diziler bu akşam var mı yok mu, neden yok sorusu gündemi meşgul ediyor. İsrail'in hastaneye bombalı saldırısının ardından ülkemizde üç günlük milli yas ilan edilmişti. Söz konusu ilanın ardından dün akşam 3 dizi yayınlanmadı. Hal böyle olunca bu akşam televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz isimli dizilerin akıbeti merak ediliyor. Peki, bu akşam diziler yayınlanacak mı, hangi diziler yayınlanacak? İşte, 19 Ekim 2023 tv yayın akışı…

Diziler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz 19 Ekim Perşembe bugün hangi diziler var?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam pek çok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Perşembe günleri yayınlanan Aldatmak, Dilek Taşı ve Kendi Düşen Ağlamaz dizilerinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili ilk haber Kendi Düşen Ağlamaz'dan geldi. TRT 1'in sevilen dizisi bu akşam ekranlarda yer almayacak.

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Diziler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz 19 Ekim Perşembe bugün hangi diziler var?

19 Ekim 2023 ATV yayın akışı listesine göre Aldatmak dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Diziler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz 19 Ekim Perşembe bugün hangi diziler var?

Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de Dilek Taşı ekrana gelecek. Dün akşam ekrana gelecek olan dizilerin milli yas nedeniyle yayınlanmamasının ardından Dilek Taşı'nda da bir değişiklik olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

Diziler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Aldatmak, Dilek Taşı, Kendi Düşen Ağlamaz 19 Ekim Perşembe bugün hangi diziler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Tehlikeli Yürüyüş

22:00 Yabancı Sinema Rüzgarın Oğlu

00:15 Yabancı Sinema Tehlikeli Yürüyüş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Mucize Aşk

22:30 Aile

00:45 Yerli Sinema Mucize Aşk

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