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Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:36 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:38

DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, ücreti ne kadar? DOA uygulaması hızla büyüyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi kapsamında yürütülen Depozito İade Sistemi (DOA) Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla resmen uygulanmaya başladı. Böylece vatandaşlar "DOA geri dönüşüm makinesi nerede var ve ambalaj başına ne kadar ücret veriliyor?" sorularını merakla araştırıyor. İşte doğayı korumaya yardımcı bu sistemin kullanım detayları...

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DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, ücreti ne kadar? DOA uygulaması hızla büyüyor!

DOA uygulaması; ülke genelinde sıfır atık felsefesini yaygınlaştırmak ve ambalajların çöpe atılarak doğaya zarar vermesinin önüne geçerek bütçeye katkı sağlaması ile vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Geri dönüşümü ev ekonomisine katkı sağlayan bir modele dönüştüren uygulama kapsamında; belli konumlara yerleştirilen DOA Depozito İade Makineleri ile süreç başladı. 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak devreye alınan bu ulusal proje, döngüsel ekonomiye de dev katkı sağlayacak.

DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, ücreti ne kadar? DOA uygulaması hızla büyüyor!

DOA GERİ DÖNÜŞÜM ÜCRETİ NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje ile tüketiciler, üzerinde "DOA" logosu bulunan her bir plastik, cam veya alüminyum içecek ambalajını sisteme teslim ettiğinde anında 1 TL kazanç elde edecek.

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DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, ücreti ne kadar? DOA uygulaması hızla büyüyor!

DOA DEPOZİTO İADE MAKİNELERİ NEREDE VAR?

Vatandaşların boş şişeleri teslim edebileceği alanlar sadece sokaklardaki makinelerle sınırlı kalmayacak. Depozitolu içecek satışı yapan süpermarketler, bakkallar, büfeler, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları, üniversiteler ve hastaneler de birer iade noktası olarak hizmet verecek.

Kendisine en yakın teslim merkezini öğrenmek isteyenler, DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" harita özelliğini kullanabilecek veya resmi internet sitesi üzerinden il ve ilçe seçerek sorgulama yapabilecek.

DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, ücreti ne kadar? DOA uygulaması hızla büyüyor!

KAZANILAN DEPOZİTO ÜCRETLERİ NASIL ALINIR?

Makinelere veya iade noktalarına teslim edilen ambalajlardan elde edilen gelirler tamamen dijital bir cüzdan altyapısıyla yönetiliyor. Vatandaşlar biriken bakiyelerini üç farklı yöntemle özgürce değerlendirebilecek:

Doğrudan Banka Hesabına Transfer: Uygulama üzerinden biriken paralar kişisel IBAN numarasına anında havale edilebiliyor.

ATM'den Kartsız Nakit Çekim: Anlaşmalı bankaların ATM'lerinden hiçbir banka kartına ihtiyaç duymadan, kartsız işlemler menüsü vasıtasıyla nakit para çekilebiliyor.

Alışverişte Harcama: Dijital cüzdandaki bakiye, sisteme dahil olan anlaşmalı zincir marketler, süpermarketler ve bakkallarda günlük mutfak alışverişlerinde doğrudan nakit yerine kullanılabiliyor.

DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, ücreti ne kadar? DOA uygulaması hızla büyüyor!

BAKAN KURUM AÇIKLADI: DOA UYGULAMASI HIZLA BÜYÜYOR

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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