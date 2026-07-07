DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, ücreti ne kadar? DOA uygulaması hızla büyüyor!

DOA uygulaması; ülke genelinde sıfır atık felsefesini yaygınlaştırmak ve ambalajların çöpe atılarak doğaya zarar vermesinin önüne geçerek bütçeye katkı sağlaması ile vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Geri dönüşümü ev ekonomisine katkı sağlayan bir modele dönüştüren uygulama kapsamında; belli konumlara yerleştirilen DOA Depozito İade Makineleri ile süreç başladı. 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak devreye alınan bu ulusal proje, döngüsel ekonomiye de dev katkı sağlayacak.