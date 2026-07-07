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DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, ücreti ne kadar? DOA uygulaması hızla büyüyor!
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:38
DOA geri dönüşüm makinesi nerede var, ücreti ne kadar? DOA uygulaması hızla büyüyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi kapsamında yürütülen Depozito İade Sistemi (DOA) Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla resmen uygulanmaya başladı. Böylece vatandaşlar "DOA geri dönüşüm makinesi nerede var ve ambalaj başına ne kadar ücret veriliyor?" sorularını merakla araştırıyor. İşte doğayı korumaya yardımcı bu sistemin kullanım detayları...