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Haberler Fotohaber Doğalgaz bedava mı? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 07:31

Doğalgaz bedava mı? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz?

Karadeniz doğal gazında ateş yandı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende beklenen müjde paylkaşıldı. Bir ay ücretsiz olacağı açıklanan doğalgaz faturası indirim haberleri ile araştırılıyor. Vatandaşlar doğalgaz bedava mı sorusuna yanıt arıyor. Filyos Gaz İşleme Tesisi faaliyete başlarken evlerde faturalı etkileyecek bu önemli adım günlerdir gündemden düşmüyor. 2023 Doğalgaz ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, şu an doğalgaz bedava mı? İşte, tüm merak edilenler…

Doğalgaz bedava mı? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz?

Doğalgaz indirimi Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 20 Nisan günü faaliyete geçen Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz doğal gazını devreye soktu. 2023 Doğalgaz faturası için iki önemli açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile atılan adımın önemine ve büyüklüğüne de dikkat çekti. Törenin hemen ardından doğalgaz bedava mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 1 ay boyunca ücretsiz olacak fatura dönemi araştırılıyor. Peki, doğalgaz ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz? İşte, detaylar…

Doğalgaz bedava mı? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz?

DOĞALGAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

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Doğalgaz bedava mı? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz?

BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

Doğalgaz bedava mı? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz?

30 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğalgaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi.

1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.

Doğalgaz bedava mı? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

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