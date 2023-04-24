Doğalgaz bedava mı? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz?

Karadeniz doğal gazında ateş yandı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende beklenen müjde paylkaşıldı. Bir ay ücretsiz olacağı açıklanan doğalgaz faturası indirim haberleri ile araştırılıyor. Vatandaşlar doğalgaz bedava mı sorusuna yanıt arıyor. Filyos Gaz İşleme Tesisi faaliyete başlarken evlerde faturalı etkileyecek bu önemli adım günlerdir gündemden düşmüyor. 2023 Doğalgaz ne zaman bedava olacak, hangi ay ücretsiz soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, şu an doğalgaz bedava mı? İşte, tüm merak edilenler…