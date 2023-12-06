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Haberler Fotohaber Doğalgaz Desteği Zammı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 900 TL - 2500 TL Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 21:34

Doğalgaz Desteği Zammı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 900 TL - 2500 TL Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Son dakika doğalgaz desteği zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine yönelik 900 TL ile 2500 TL aralığında verilen doğalgaz yardımı ödemelerinin yükseltildiğini duyurdu. Bu son dakika gelişmesi sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ödemeden yararlanan vatandaşlar, ''Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. Başvuruda bulunmak isteyenler ise başvuru ekranı e-Devlet sorgulama bilgilerini araştırıyor. İşte, 2024 Zamlı doğalgaz yardımı ödemeleri

Doğalgaz Desteği Zammı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 900 TL - 2500 TL Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Doğalgaz yardımı ödemeleri son dakika zamlandı. Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen doğalgaz yardımı ödemeleri yükseltildi. 900 TL ile 2500 TL aralığında verilen ödeme, bundan böyle zamlı olarak yatırılacak. Bilindiği üzere doğalgaz desteği ödemesi başvuruları olumlu değerlendirilen vatandaşlara veriliyor. Peki, Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte Zamlı doğalgaz desteği ödemeleri ve e-Devlet sorgulama bilgileri.

Doğalgaz Desteği Zammı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 900 TL - 2500 TL Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

SON DAKİKA: DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz tüketim desteği tutarı artırıldı.

Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

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Doğalgaz Desteği Zammı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 900 TL - 2500 TL Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine verilen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Buna göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğalgaz desteği, bundan böyle 1500-3 bin 500 TL olarak ödenecek.

Doğalgaz Desteği Zammı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 900 TL - 2500 TL Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

Doğalgaz Desteği Zammı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 900 TL - 2500 TL Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

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