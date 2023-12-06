Doğalgaz Desteği Zammı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 900 TL - 2500 TL Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine verilen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Buna göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğalgaz desteği, bundan böyle 1500-3 bin 500 TL olarak ödenecek.