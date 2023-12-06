Doğalgaz Desteği Zammı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 900 TL - 2500 TL Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Son dakika doğalgaz desteği zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine yönelik 900 TL ile 2500 TL aralığında verilen doğalgaz yardımı ödemelerinin yükseltildiğini duyurdu. Bu son dakika gelişmesi sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ödemeden yararlanan vatandaşlar, ''Doğalgaz desteği ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. Başvuruda bulunmak isteyenler ise başvuru ekranı e-Devlet sorgulama bilgilerini araştırıyor. İşte, 2024 Zamlı doğalgaz yardımı ödemeleri…